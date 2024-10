Martín doet goede zaken met MotoGP-sprintzege op Phillip Island

Het frisse, winderige Phillip Island was zaterdagmiddag lokale tijd - 06.00 uur in Nederland - het decor voor de eerste van twee MotoGP-races: de korte sprintrace over dertien ronden. Jorge Martín verzekerde zich eerder op de dag van pole-position door met meer dan een halve seconde voorsprong af te rekenen met Marc Márquez en Maverick Viñales. Zijn voornaamste titelrivaal Francesco Bagnaia bleef steken op de vijfde startpositie voor de sprintrace, waarin vrijwel iedereen met de harde voorband en zachte achterband op pad ging. Uitzonderingen hierop waren Marco Bezzecchi, Johann Zarco en Lorenzo Savadori met de medium achterband, en Joan Mir en Álex Rins met de medium voorband.

De medium achterband legde Bezzecchi bij de start geen windeieren, want vanaf de vierde plek op de grid schoof hij meteen op naar de tweede plek. Martín behield de leiding en Bagnaia kwam naar de derde positie, mede doordat Marc Márquez in de eerst bocht wijd ging en terugviel naar de achtste positie. De Gresini-rijder begon vervolgens aan een opmars die hem in de openingsronde al langs Franco Morbidelli bracht, waarna hij de teruggevallen Viñales en Enea Bastianini in de tweede ronde verschalkte. In de derde ronde moest Brad Binder er ook aan geloven, waardoor Márquez binnen de kortste keren alweer terugkeerde in de top-vier.

Martín vanaf openingsfase soeverein aan kop

Vooraan had Martín meteen een gaatje van bijna een seconde geslagen met Bezzecchi, die steeds meer onder druk van Bagnaia kwam te staan. Het leidde in de vierde ronde tot een succesvolle inhaalactie van de regerend wereldkampioen, waarna Márquez bij het ingaan van de zesde ronde voorbij de VR46-rijder ging voor de derde plek. Vrijwel gelijktijdig werd Zarco de eerste uitvaller van de race door in Lukey Heights te crashen. Álex Márquez volgde dat slechte voorbeeld door in de zesde ronde onderuit te gaan in Miller Corner en zo de tweede uitvaller te worden.

Halverwege de race had Martín de regie stevig in handen door ronde na ronde verder weg te lopen bij Bagnaia, die in de achtste ronde met succes werd aangevallen door Márquez voor de tweede plek. Enkele bochten later ging ook Bastianini voorbij aan zijn Ducati-teamgenoot, die terugviel naar de vierde positie en zich met zijn rondetijden ook zorgen moest maken over nog meer positieverlies. Die dreiging kwam echter niet van thuisrijder Jack Miller, die zijn race ook vroegtijdig ten einde zag komen na een crash. Hij was niet de enige rijder op een KTM die de finish niet zou halen, want in de elfde ronde crashte Pedro Acosta in de zesde bocht.

Zware crash Bezzecchi en Viñales

Bezzecchi en Viñales gingen vervolgens het gevecht aan om de vijfde plaats in de sprintrace, maar dat duel eindigde in tranen. In de twaalfde ronde was de Aprilia-rijder voorbijgegaan aan de VR46-rijder, die bij het aanremmen van de eerste bocht de controle over zijn Ducati verloor en tegen de achterkant van Viñales knalde. Beide rijders leken met de schrik vrij te komen na een crash op hoge snelheid, maar hun race zat er wel op. Dat gold enkele bochten later ook voor Binder, die in Miller Corner onderuit ging in zijn gevecht met Morbidelli.

Dat deerde Martín niet, want hij kwam na dertien ronden op dominante wijze als winnaar over de finish, op anderhalve seconde gevolgd door Márquez. Bastianini completeerde het sprintpodium, voor teamgenoot Bagnaia en Fabio di Giannantonio. Morbidelli trok de zesde plek uiteindelijk over de streep, terwijl Raúl Fernández, de als twintigste gestarte Aleix Espargaro en Augusto Fernández de resterende punten pakten op Phillip Island. Luca Marini won op de tiende positie de strijd der Japanse fabrikanten, voor Fabio Quartararo, Álex Rins, Joan Mir en Takaaki Nakagami. Lorenzo Savadori was op P15 de laatste rijder die over de finish kwam.

Zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd beginnen de MotoGP-rijders aan de Grand Prix van Australië. Martín verdedigt in de lange race een voorsprong van zestien punten op Bagnaia.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Australië