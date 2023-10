Martin: Geobsedeerd zijn door Bagnaia verslaan heeft geen zin

Ook de zaterdag in Thailand was de dag van Jorge Martin. Eerst pakte hij met een ronderecord zijn vierde pole van het jaar, om daarna voor de zevende keer - en de vijfde keer op rij - de sprintrace te winnen. Doordat WK-leider Francesco Bagnaia slechts zevende werd in de korte race in Buriram, verkleinde Martin het verschil tot achttien punten. Bagnaia startte de race vanaf de zesde positie en dus wist de Pramac Ducati-rijder dat hij moest proberen te profiteren. "Het is een goed moment om te weten te komen hoeveel risico je moet nemen. Vandaag moest ik profiteren van Pecco's zevende plaats om punten in te lopen, dus ik moest winnen. We moeten echter niet geobsedeerd door hem raken", vertelde Martin na de sprintrace.

In de dertien ronden tellende race in Thailand zette Martin zijn pole-position om in kopstart, waarna hij Brad Binder en Luca Marini aftroefde in de race om de zege. Zowel bij de start als later in de race moest de Spanjaard echter risico's nemen, al erkende hij ook dat hij gezien de WK-stand hoe dan ook in die positie verkeert. "Het is altijd geweldig om punten in te lopen. Ik zit in een positie waarin ik risico's moet nemen en die heb ik vandaag genomen", zei hij een week na zijn verkeerde bandenkeuze in Australië en twee weken na zijn crash als leider in Thailand. "Toen Brad [Binder] tweede lag, moest ik iets meer crashen. Daardoor zou ik misschien wel, misschien niet crashen. Ik probeerde echter tot het einde op de baan en veilig te blijven."

Vrijdag verklaarde Martin al dat hij zich beter voorbereid voelde voor de sprintrace dan voor de Grand Prix op zondag. Na de korte race wist hij nog steeds niet precies waar hij in de pikorde staat. "Het was lastig voor mij om te weten hoe de sprint zou gaan, want in de training reed ik altijd op behoorlijk gebruikte banden. Ik zag de snelheid van Fabio [Quartararo], [Marco] Bezzecchi en ook Pecco, die sneller was op nieuwe banden. Ik wist dus niet precies hoe ik ervoor stond, maar uiteindelijk dacht ik dat ik competitief zou zijn", aldus Martin. "Dat was ik ook, hoewel ik eigenlijk meer grip verwachtte in de laatste vijf ronden. Ik heb iets te veel van de band gebruikt in de eerste ronden, maar dat is oké in een sprintrace. Dan kunnen we de band gebruiken. Zondag moeten we rustiger zijn in de openingsfase, zodat we de band goed houden voor het einde."