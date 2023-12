Martin genoot niet van druk die bij MotoGP-titelstrijd kwam kijken

In de slotfase van het seizoen 2023 was Jorge Martin de enige titelkandidaat naast Ducati-fabriekscoureur Francesco Bagnaia. Martin won op de Pramac Ducati vier Grands Prix en negen sprintraces, waardoor het uiteindelijk op het laatste weekend in Valencia neerkwam. Daar deed hij goede zaken door opnieuw de sprintrace te winnen, maar in de hoofdrace kwamen zijn titeldromen ten einde na een crash met Marc Marquez. Martin voelde na de Japanse Grand Prix, waar hij beide races won, dat hij nog kans maakte op de titel, maar hij geeft toe dat hij niet goed met de druk om kon gaan.

"In Misano zei ik nog: 'Oké, ik ben op dit moment de beste'", antwoordt Martin, gevraagd naar het keerpunt dit seizoen. "Het was ongelofelijk om de race in Misano, Italië te winnen, in [Ducati's] thuisrace. Dat was het beste gevoel ooit. Toen gingen we naar India en won ik de sprint en werd ik tweede met de verkeerde band. In Japan won ik beide [races], dus misschien dat Japan het moment was dat ik zei dat we het kampioenschap konden winnen. Maar toen kwam de druk. Ik genoot er niet van, van Thailand tot en met Qatar. Ik worstelde mentaal enorm. Het was de eerste keer dat ik deze druk voelde en ik worstelde. Ik genoot er niet van. Ik denk dat als ik ervan geniet, dat ik de snelste ben. Hopelijk verbeter ik volgend seizoen, leer ik ervan en kan ik vanaf de eerste race genieten."

Martin stelt dat twee races dit seizoen een sleutelrol speelden in het mislopen van zijn eerste titel: Indonesië en Australië. "Dat waren de races waar de balans verschoof en de leiding van 30 punten veranderde in een achterstand van 27 punten. Ik denk dat dat het moment was [dat ik de titel verloor]. Misschien dat ik te veel zelfvertrouwen had doordat ik te goed was en ik zei: 'Oké, ik kan nog vijf seconden wegrijden, ik kan winnen met een andere band, ik kan alles wat ik wil winnen. In de MotoGP kun je dat niet doen. Je moet je er echt van bewust zijn waar je staat en proberen te rijden met dezelfde middelen als je rivalen."