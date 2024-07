"Nee, dat denk ik niet", zei Jorge Martín toen hij na afloop van de TT van Assen de vraag kreeg of zijn gridstraf hem pijn deed met het oog op de strijd om de overwinning. De Pramac-rijder kreeg een gridstraf van drie plaatsen voor de zondagse Grand Prix, nadat hij in de kwalificatie hinderlijk langzaam op de ideale lijn had gereden. Zijn tweede tijd in de kwalificatie bleek uiteindelijk dus goed voor de vijfde startpositie. Nog voor het einde van de openingsronde had Martín de tweede positie alweer heroverd, maar leider Francesco Bagnaia had toen al een klein gaatje geslagen.

Aanvankelijk kwam Martín nog even dichterbij, maar uiteindelijk moest ook hij toezien dat de regerend wereldkampioen overtuigend zijn derde opeenvolgende TT-zege veiligstelde. "Ik denk niet dat ik dit weekend ook maar een kans had om eerste te worden", vervolgde de 26-jarige rijder uit Madrid, die Bagnaia met kop en schouders boven de rest zag uitsteken in Assen. "Ik zat dichtbij in de kwalificatie en misschien had ik die rondetijd nog iets kunnen verbeteren, maar in de race was het onmogelijk. Pecco was van een andere planeet. Misschien was het iets anders geweest zonder de straf, dan had ik mogelijk in de openingsfase iets geprobeerd. Dat weet ik niet. Ik kreeg echter een straf, dus het heeft geen zin om het daarover te hebben."

Tweede plek opsteker na lastige start in Assen

Al met al kon Martín uiteindelijk goed leven met zijn tweede plek in zowel de sprintrace als de Grand Prix in Assen. Op die manier beperkte hij de schade in het kampioenschap maximaal, al verkleinde Bagnaia het gat met zijn dubbele overwinning tot tien punten. Eerder in het weekend leek Martín het echter niet makkelijk te hebben. "Het was een lastig weekend, in ieder geval de vrijdag en de zaterdagochtend. We wisten het tij te keren met het podium op zaterdagmiddag. Het gevoel was niet fantastisch, maar ik heb geen excuses [na de hoofdrace]. Ik moet Pecco feliciteren, want hij reed op een ander niveau", zei Martín.

Bagnaia legde de concurrentie een moordend tempo op, want de race over 26 ronden werd ruim 30 seconden sneller afgewerkt dan vorig jaar. Martín wist lange tijd redelijk in het spoor te blijven bij zijn grote concurrent in de titelstrijd, maar tot zijn eigen verrassing werd hij toch uit het wiel gereden. "Ik voelde me perfect en ik vond dat ik heel goed reed. Ik zag de rondetijden en het was geweldig om te zien hoe snel we gingen, maar toch liep hij iedere ronde een paar tienden weg."