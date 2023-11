In het MotoGP-kampioenschap is de strijd om de titel nog altijd ongemeen spannend. Zowel Francesco Bagnaia als Jorge Martin kan de kampioenskroon bemachtigen, waar laatstgenoemde coureur een achterstand van 21 punten moet zien te overbruggen. Dat hadden er minder kunnen zijn, maar door bandenproblemen in Qatar zag de Spanjaard kostbare punten verdampen en werd hij slechts tiende. Michelin is aan het onderzoeken wat het probleem veroorzaakte, maar antwoorden zijn nog uitgebleven. "Nee, nog niet", antwoordt de Pramac-coureur op de vraag of hij weet wat er aan de hand was. "Het was wel een zware race. Ik had het vanaf bocht één al heel moeilijk. Ik heb nog geen antwoorden, maar dit heeft tijd nodig om geanalyseerd te worden."

Na afloop van de race kwam de 25-jarige coureur briesend voor de pers. Een week later waren de emoties wat afgenomen. "Ik had misschien iets te veel gezegd, maar ik ben gewoon een impulsief persoon", vertelt de Ducatist. "We weten niet precies wat er gebeurde, maar misschien weten we het over een maand of twee wel."

Door de gebeurtenissen in Qatar is Martin de jager en Bagnaia de prooi. Dat maakt dat de Spaanse coureur voor zijn gevoel met rust naar de ontknoping kan toewerken. "Het is zeker dat na het vorige resultaat het lastiger gaat worden. Het ging [daarvoor] goed, we pakten punten terug op een juiste manier, maar nu staan we er best ver vandaan", aldus de winnaar van vijf MotoGP-races. "Ik ben dus vrij relaxed. Direct na de race [in Qatar] wist ik dat het een hele uitdaging ging worden."

Voor de GP van Valencia belooft de Pramac-man dat hij ook all-in gaat. "Ik heb niets te verliezen. Ik ga proberen van dit weekend te genieten en allebei de races te winnen. Ik kan dat, want ik ben snel genoeg." Hoewel het gat van 21 punten groot lijkt, ziet de Ducati-coureur kansen. "In het verleden waren 21 punten veel, maar dat is nu niet meer zo", vertelt Martin. Mocht hij in Valencia alsnog tekortkomen voor de titel, dan heeft hij daar vrede mee. "Ik geloof dat we nog kansen hebben, maar wat er ook gebeurt, het is goed. Als we tweede worden is dat goed, als we winnen is dat fantastisch."