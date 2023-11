Martin furieus: MotoGP-titel gestolen door slechte band in GP Qatar

Zaterdag maakte Jorge Martin nog terrein goed in de titelstrijd van de MotoGP door de sprintrace in Qatar te winnen, maar op zondag kon hij geen vuist maken. Na een slechte start kon de Spanjaard zich niet naar voren knokken, om uiteindelijk op bijna vijftien seconden van winnaar Fabio di Giannantonio als tiende te finishen. Het verschil met WK-leider Francesco Bagnaia, die in Losail als tweede eindigde, liep daardoor op tot 21 punten met alleen de seizoensafsluiting in Valencia voor de boeg. Na afloop wees Martin naar de achterband als oorzaak van zijn lastige optreden, waarna hij ook fel van leer trok tegen bandenleverancier Michelin - die hij overigens niet bij naam noemde.

"Ik weet het niet en het is lastig te begrijpen. Het leek alsof ik vergeten was hoe ik moest rijden", trapte Martin na de race af. "Toen de achterband bij de start begon te spinnen, kon je denk ik zien dat die als een steen was. Dit gebeurt normaal als het circuit vies is en de band 30 ronden heeft afgelegd, maar beide dingen waren niet het geval. Je kunt zelf dus wel invullen wat er gebeurde. Vanaf dat moment probeerde ik het te managen, maar iedere bocht voelde het alsof de achterkant weggleed. Na hard werken en zo'n geweldig seizoen is het zonde dat zo'n kampioenschap zo beslist moet worden. Ik vind dat ze [Michelin] het van me gestolen hebben, want voor de race dacht ik dat ik kon winnen. Nu wordt het heel moeilijk."

Achtbaan van emoties in Qatar voor Martin

Het gebeurt vaker dat er een minder presterende band tussen zit. Zo wees Bagnaia ook naar zijn achterband na de moeizame sprintrace in Qatar. Toch denkt Martin niet dat er snel een oplossing komt vanuit Michelin. "Ik denk dat ze niet eens begrijpen wat er gebeurde", oordeelde de Spanjaard. "Ik denk dat ze het kampioenschap niet willen verliezen, ze willen competitief zijn. Ik denk en hoop dat ze ons dezelfde omstandigheden geven, maar ik verloor anderhalve seconde aan snelheid in één dag. Ik denk niet dat ik vergeten ben hoe ik moet rijden en ik vind dat ze zich moeten verbeteren en de situatie moeten analyseren, zodat het niet nogmaals gebeurt. Hopelijk kan ik in de toekomst voor kampioenschappen strijden, want het wordt nu een lastig verhaal."

Het probleem met de band kwam pas bij de start naar voren, zei Martin. Na drie ronden wist hij daardoor dat een herhaling van zijn zege in de sprintrace een utopie was en ook noemde hij het onacceptabel dat de titelstrijd beslist wordt door een band. Zonder probleem met de achterband had hij naar eigen zeggen dus kunnen winnen. "Op een gegeven moment begon ik te lachen, want het is niet zo dat ze me op de baan versloegen. Met dezelfde omstandigheden had ik ze vandaag kunnen verslaan, geloof me. Maar ik ben gefrustreerd en teleurgesteld geweest. Het was als een lange relatie, die slechts veertig minuten duurde", aldus Martin. "Ik heb alles gehad. Ik ben zeker gefrustreerd, want ik denk dat ik dit kampioenschap ook verdien en vandaag heb ik het juist grotendeels verloren."