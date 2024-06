Martín blijft Bagnaia nipt voor in strijd om MotoGP-pole in Mugello

Kort na afloop van de afsluitende vrije training meldden de eerste veertien MotoGP-rijders zich op de baan voor het eerste deel van de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix. Onder meer Francesco Bagnaia, Jorge Martín en Marc Márquez plaatsten zich vrijdagmiddag al voor het tweede segment. KTM-rijders Jack Miller en Brad Binder slaagden daar niet in en werden dus veroordeeld tot Q1. Daarin moesten ze tegen onder andere Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi en Fabio Quartararo strijden om de twee resterende plekjes in Q2.

Ronderecord sneuvelt in Q1, KTM's stellen teleur

In het eerste segment van de kwalificatie in Mugello werden meteen snelle tijden genoteerd. Di Giannantonio opende het sterkste van het gezelschap door met zijn eerste ronde 1.45.494 op de klokken te zetten. Met de tweede poging wist Morbidelli de snelste tijd aan te scherpen tot 1.45.465, waarmee de Italiaan als snelste terugkeerde naar de pits na zijn eerste run. Ook Di Giannantonio bezette een plekje in Q2, op de voet gevolgd door Raúl Fernández, Quartararo en Bezzecchi. De beslissing zou echter vallen in de slotfase tijdens de tweede run, waarin het tempo nog verder werd opgevoerd.

Fernández was de eerste die zijn tijd aanscherpte en met 1.44.868 bleef hij nipt boven het ronderecord dat vorig jaar door Bagnaia werd gereden. Dat bleek genoeg voor een plek in Q2, maar de snelste tijd was uiteindelijk voor Morbidelli. De Pramac-rijder reed met 1.44.726 meteen ook een nieuw ronderecord om zo een plek in het tweede segment af te dwingen. Ook Binder dook onder de 1 minuut en 45 seconden, maar desondanks strandde de Zuid-Afrikaan op de dertiende startpositie, voor Di Giannantonio en Quartararo. Bezzecchi volgde op de zesde plek in Q1, met Joan Mir op P7 als de snelste Honda-rijder. Johann Zarco was achtste, voor Jack Miller, Augusto Fernández en de laat gecrashte Pol Espargaró. Lorenzo Savadori, Takaaki Nakagami en Luca Marini sloten de rijen in het eerste kwalificatiedeel.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Italië

Martín stelt pole met eerste ronde al veilig

Met Morbidelli en Fernández was het twaalftal in Q2 compleet en om 11.15 uur kregen ze groen licht om aan de strijd om pole-position te beginnen. Het duurde vervolgens niet lang voordat het ronderecord van Morbidelli alweer sneuvelde, want met zijn eerste getimede ronde snelde Martín meteen naar 1.44.504. Ook nummers twee en drie Bagnaia en Viñales waren sneller dan de snelste tijd uit Q1, terwijl Marc Márquez en Enea Bastianini na de eerste run de vierde en vijfde plaats bezetten. Bagnaia was vervolgens de eerste die aan zijn tweede run begon, maar hij zou daarin nipt boven zijn eigen tijd blijven.

Marc Márquez was wel bezig met een verbetering van de snelste tijd, totdat hij in bocht 11 crashte en daarmee zijn kwalificatie beëindigde. Nadat ook Martín zich niet verbeterde, was Viñales de laatste die een echte aanval op pole kon doen. Ook de Aprilia-rijder slaagde daar niet in, waardoor Martín de pole-position in Mugello voor zich opeiste. Bagnaia noteerde de tweede tijd, maar mag door een gridstraf van drie plaatsen alleen in de sprintrace vanaf die plek aan de race beginnen. Viñales was de nummer drie, voor Márquez, Bastianini en Morbidelli op de posities vier tot en met zes. Pedro Acosta, Aleix Espargaró en Álex Rins verzekerden zich van een plek op de derde rij, met Miguel Oliveira, Álex Márquez en Fernández op de vierde rij.

De MotoGP-sprintrace in Italië begint zaterdag om 15.00 uur. Zondag staat om 14.00 uur de Grand Prix van Italië op het programmma.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Italië

Bagnaia voert veld aan in laatste oefensessie

Voordat de kwalificatie van in Mugello van start ging, kregen de rijders een training van dertig minuten om de puntjes op de i te zetten. Wereldkampioen Bagnaia deed dat het beste door met 1.45.608 de snelste tijd te noteren, op ruim drie tienden van een seconde gevolgd door Marc Márquez. Morbidelli en Bastianini zorgden ervoor dat de top-vier geheel uit Ducati's bestond, terwijl Acosta op de vijfde positie de beste rijder van een ander merk was. Wel ging de GasGas Tech3-rijder in de slotfase even door het grind. Viñales was op P6 de beste Aprilia, gevolgd door Quartararo, Binder, Márquez en Bezzecchi op de tiende positie.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Italië