MotoGP GP van Qatar
Jorge Martin fit verklaard voor training tijdens Grand Prix van Qatar
Terwijl Martin vrijdagochtend nog een laatste fitheidstest moet doorstaan, hebben twee landgenoten uit Spanje groen licht gekregen voor het weekend
Richard Asher Rubén Carballo Rosa
Gepubliceerd: 5 nov 2026, 14:08
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Jorge Martin, Aprilia RS-GP
Foto: Asif Zubairi / Motorsport Network
Jorge Martin is fit verklaard om vrijdag deel te nemen aan de eerste vrije training voor de Grand Prix van Qatar, waardoor de Aprilia-coureur de kans krijgt zijn hoop op het wereldkampioenschap levend te houden.
Martin brak vorige maand zijn pols tijdens de Grand Prix van Australië en de aanhoudende pijn dwong hem afgelopen weekend af te zien van een poging om te racen in de Grand Prix van Maleisië.
Na een korte terugkeer naar Spanje na het evenement in Maleisië zal Martin dit weekend op Losail opnieuw een poging wagen om mee te doen. Maar deelname na VT1 is afhankelijk van een medische beoordeling van MotoGP.
Met nog drie raceweekenden te gaan is de kans klein dat Martin Marc Marquez ervan weerhoudt een achtste MotoGP-titel te pakken. Hij begint aan het weekend in Qatar met een achterstand van 44 punten, en Marc kan het kampioenschap veiligstellen als hij zijn voorsprong tegen het einde van de actie op zondag met 30 punten vergroot.
Intussen hebben twee andere Spanjaarden groen licht gekregen om het hele weekend op Losail in actie te komen.
Fermin Aldeguer van Gresini Ducati keert terug in MotoGP-actie nadat hij in Indonesië zijn hand brak, terwijl Trackhouse Aprilia-coureur Raul Fernandez opnieuw zal proberen een volledig weekend af te werken na zijn vingerblessure tijdens dezelfde race.
Zowel Fernandez als Aldeguer hebben dit jaar hun portie blessureleed gekend. Dit incident in de eerste bocht op Balaton Park vormde voor allebei een dieptepunt
Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images
Fernandez trok zich na beperkte rijtijd terug uit zowel het evenement in Australië als dat in Maleisië.
Een teamverklaring vatte de situatie als volgt samen: "Raul Fernandez heeft op het Lusail International Circuit de medische beoordeling aan zijn rechterwijsvinger, die in de sprintrace in Indonesië gebroken raakte, voltooid. Deze werd uitgevoerd door het medische team van het kampioenschap, en hij is fit verklaard om te rijden in de Grand Prix van Qatar."
Niet aanwezig in de Gresini-pitbox is Fernandez' teamgenoot Alex Marquez, die van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om een operatie te ondergaan aan het rechtersleutelbeen dat hij in mei in Barcelona brak.
Iker Lecuona, die in Australië en Maleisië inviel voor Aldeguer, verhuist daardoor naar de andere kant van de garage om de teugels van Marquez' Ducati over te nemen.
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