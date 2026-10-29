MotoGP GP van Australië
Jorge Martin fit verklaard voor start GP-weekend in Maleisië
Sprankje hoop voor Martin nu hij fit is verklaard om deel te nemen aan FP1 op Sepang
Rachit Thukral
Gepubliceerd: 29 okt 2026, 13:07
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Jorge Martín, Aprilia Racing
Jorge Martin heeft groen licht gekregen om deel te nemen aan de eerste training op vrijdag voor de Grand Prix van Maleisië.
De officiële MotoGP-arts Angel Charte gaf de Aprilia-coureur toestemming om weer op een MotoGP-motor te rijden, nadat hij donderdag met succes de eerste fitheidstests had doorstaan.
Martin moet na VT1 op vrijdag echter nog verder worden beoordeeld voordat hij toestemming krijgt om de rest van het weekend te racen.
De Spanjaard brak zijn arm bij een crash op hoge snelheid in de sprintrace van afgelopen zaterdag op Phillip Island, waardoor hij niet fit was voor de Grand Prix van Australië.
Hoewel de race over de volledige afstand later werd afgelast vanwege slecht zicht, stond Martin al 10 punten achter Ducati-coureur Marc Márquez in het kampioenschap, en zijn deelname aan de GP van Maleisië van dit weekend wordt gezien als cruciaal om zijn titelkansen in leven te houden.
“Jorge Martin heeft vandaag een medische controle ondergaan door het Medical Team van het FIM Grand Prix World Championship en is fit verklaard om deel te nemen aan VT1. Hij zal na die sessie opnieuw worden beoordeeld”, liet Aprilia in een korte verklaring weten.
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Martin is niet de enige Aprilia-coureur die met een blessure kampt, want ook Raúl Fernández van Trackhouse begint het weekend met een gebroken vinger. Net als Martin werd ook hij onfit verklaard voor de GP van Australië voordat de race werd afgelast.
Hoewel Fernandez toegaf dat er een risico bestaat dat zijn blessure verergert, zal hij deelnemen aan VT1 nadat hij donderdag de vereiste medische controles heeft doorstaan.
"Raul heeft zijn beoordeling bij het medische team van het kampioenschap in Sepang afgerond en is fit verklaard om vrijdagochtend deel te nemen aan de eerste vrije training (VT1). Zijn toestand zal na die sessie opnieuw worden beoordeeld", liet Trackhouse weten.
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