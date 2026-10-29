MotoGP GP van Australië

Jorge Martin fit verklaard voor start GP-weekend in Maleisië

Sprankje hoop voor Martin nu hij fit is verklaard om deel te nemen aan FP1 op Sepang

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 13:07

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Jorge Martín, Aprilia Racing

Jorge Martin heeft groen licht gekregen om deel te nemen aan de eerste training op vrijdag voor de Grand Prix van Maleisië.

De officiële MotoGP-arts Angel Charte gaf de Aprilia-coureur toestemming om weer op een MotoGP-motor te rijden, nadat hij donderdag met succes de eerste fitheidstests had doorstaan.

Martin moet na VT1 op vrijdag echter nog verder worden beoordeeld voordat hij toestemming krijgt om de rest van het weekend te racen.

De Spanjaard brak zijn arm bij een crash op hoge snelheid in de sprintrace van afgelopen zaterdag op Phillip Island, waardoor hij niet fit was voor de Grand Prix van Australië.

Hoewel de race over de volledige afstand later werd afgelast vanwege slecht zicht, stond Martin al 10 punten achter Ducati-coureur Marc Márquez in het kampioenschap, en zijn deelname aan de GP van Maleisië van dit weekend wordt gezien als cruciaal om zijn titelkansen in leven te houden.

“Jorge Martin heeft vandaag een medische controle ondergaan door het Medical Team van het FIM Grand Prix World Championship en is fit verklaard om deel te nemen aan VT1. Hij zal na die sessie opnieuw worden beoordeeld”, liet Aprilia in een korte verklaring weten.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martin is niet de enige Aprilia-coureur die met een blessure kampt, want ook Raúl Fernández van Trackhouse begint het weekend met een gebroken vinger. Net als Martin werd ook hij onfit verklaard voor de GP van Australië voordat de race werd afgelast.

Hoewel Fernandez toegaf dat er een risico bestaat dat zijn blessure verergert, zal hij deelnemen aan VT1 nadat hij donderdag de vereiste medische controles heeft doorstaan.

"Raul heeft zijn beoordeling bij het medische team van het kampioenschap in Sepang afgerond en is fit verklaard om vrijdagochtend deel te nemen aan de eerste vrije training (VT1). Zijn toestand zal na die sessie opnieuw worden beoordeeld", liet Trackhouse weten.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Jorge Martin fit verklaard voor start GP-weekend in Maleisië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



12 min



Jorge Martin fit verklaard voor start GP-weekend in Maleisië





Vettel onthult waarom BMW hem liet gaan en Red Bull wel toesloeg



Formule 1



F1 Formule 1 31 min



Vettel onthult waarom BMW hem liet gaan en Red Bull wel toesloeg





Bagnaia noemt Sepang zijn ‘beste kans’ en wil ‘meer risico nemen’



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



1 u



Bagnaia noemt Sepang zijn ‘beste kans’ en wil ‘meer risico nemen’





Marc Marquez op zijn hoede voor Jorge Martin in Sepang: "Adrenaline is de beste pijnstiller"



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



2 u



Marc Marquez op zijn hoede voor Jorge Martin in Sepang: "Adrenaline is de beste pijnstiller"

Vorig artikel Bagnaia noemt Sepang zijn ‘beste kans’ en wil ‘meer risico nemen’

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Rachit Thukral





Jorge Martin zet zich schrap voor 'heel lastig en pijnlijk' MotoGP-weekend met gebroken arm



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



2 u



Jorge Martin zet zich schrap voor 'heel lastig en pijnlijk' MotoGP-weekend met gebroken arm





Alex Marquez: MotoGP schaadt toekomst jonge rijders met zwaar format



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



23 u



Alex Marquez: MotoGP schaadt toekomst jonge rijders met zwaar format





Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



1 d



Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?

Meer van

Jorge Martín





Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



3 d



Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang





Aprilia weet niet of afgelasting GP van Australië goed of slecht is voor team



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



4 d



Aprilia weet niet of afgelasting GP van Australië goed of slecht is voor team





Jorge Martin mikt op MotoGP-rentree tijdens GP van Maleisië



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



4 d



Jorge Martin mikt op MotoGP-rentree tijdens GP van Maleisië

Meer van

Aprilia Racing





Ducati: Aprilia had ‘pech’ in GP van Australië, kan vanaf nu elke race winnen



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



1 d



Ducati: Aprilia had ‘pech’ in GP van Australië, kan vanaf nu elke race winnen





Pech blijft Jorge Martin achtervolgen sinds zijn overstap naar Aprilia



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



4 d



Pech blijft Jorge Martin achtervolgen sinds zijn overstap naar Aprilia





Marc Marquez: Jorge Martin was sneller, maar forceerde in sprint GP Australië



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



5 d



Marc Marquez: Jorge Martin was sneller, maar forceerde in sprint GP Australië

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer