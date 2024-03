Martín: "Aldeguer is klaar voor MotoGP-debuut in 2025"

Woensdag kon Motorsport.com onthullen dat Fermín Aldeguer een deal heeft getekend bij Ducati. Daardoor debuteert de pas 18-jarige Spanjaard in 2025 met een fabrieksmotor bij Pramac Ducati Racing. Afgelopen jaar klopte hij al op de deur van de MotoGP door vijf overwinningen te pakken in de Moto2 - waarvan de laatste vier races op rij - en derde te worden in het kampioenschap. Daardoor is hij een van de hoogst aangeschreven talenten in de klassen onder de MotoGP. Aldeguer heeft nog altijd maar 48 Grand Prix-starts achter zijn naam staan en is dus redelijk onervaren, maar toch denkt Jorge Martín dat de stap niet te vroeg komt in 2025.

"Ik denk dat hij er klaar voor is. We hebben eind vorig seizoen gezien hoeveel potentie hij heeft", zegt Martín woensdag tijdens de onthulling van de Pramac-livery voor 2024. Hij weet ook wat Aldeguer te doen staat in het aankomende Moto2-seizoen. "Nu is het tijd om voor de wereldtitel te vechten en het over een lang seizoen te laten zien. Wel denk ik dat hij op dit moment zeker de sterkste rijder in Moto2 is. Hij moet ontspannen blijven. Ik weet niet of hij al getekend heeft, maar dit geeft hem denk ik wat vertrouwen richting het seizoen."

De komst van Aldeguer zorgt ervoor dat ofwel Martín, ofwel teamgenoot Franco Morbidelli plaats moet maken bij Pramac. Martín heeft al aangegeven dat zijn blik vooral op een plekje in Ducati's fabrieksteam gericht is, maar het is geen gegeven dat hij daar ook daadwerkelijk terechtkomt. Wereldkampioen Francesco Bagnaia stevent af op een nieuwe deal bij de fabrikant en ook in de andere Ducati-teams lopen genoeg rijders rond die promotie willen afdwingen. Toch houdt Martín zich momenteel nog niet echt bezig met zijn plannen voor 2025 en daarna.

"Het is nog vroeg, dus we moeten wachten. Ik denk dat Ducati precies weet wat... welja, ik denk dat ze al voor Bagnaia gekozen hebben. Hij verdient het absoluut, maar laten we afwachten", antwoordt Martín op een vraag van Motorsport.com. "Ik denk dat ik heb laten zien waartoe ik in staat ben en als ik het seizoen op dezelfde manier begin als het einde van vorig jaar, dan kan het niet anders. Mijn prioriteit ligt bij het fabriekszitje van Ducati, maar laten we afwachten als dat niet lukt."