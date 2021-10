Martin ergert zich aan MotoGP-stewards: "Dit was grote onzin"

Jorge Martin duelleerde in de tweede helft van de race op het Circuit of the Americas met merkgenoot Francesco Bagnaia voor de laatste plek op het podium. Martin maakte op een gegeven moment een fout toen hij bij bocht 3-4 even van de baan ging. “Hij sneed een stuk van de baan af”, was de lezing van de stewards en de Pramac-rijder kreeg daardoor een long lap-penalty. Hij kreeg Bagnaia en Alex Rins nog om de oren waardoor hij uiteindelijk als vijfde aan de finish kwam. Het reglement schrijft voor dat een coureur een seconde moet verliezen als hij de baan een stuk afsnijdt en dat er anders een long lap-penalty uitgedeeld wordt. Martin kon zich niet vinden in die lezing van het reglement, hij vond de acht tienden die hij verloor meer dan genoeg.

“Ik was dicht bij het podium en dat had ik ook kunnen halen, ik had alles onder controle”, zei Martin na afloop van de wedstrijd. “Het is jammer dat ik even schrok waardoor ik de chicane afsneed. Aan het eind van de race zaten er veel kleine gaatjes in de band, had ik veel last van de vibraties en daarbij mijn fysieke toestand. Dat allemaal zorgde ervoor dat ik een plek aan Pecco verloor. Het is onzin dat ze mij nog bestraffen op het moment dat ik mezelf al bestraf met een moment en tijdverlies. Op het moment dat ik besloot de bocht af te snijden had ik al zoveel snelheid geminderd dat ik niet nog verder kon remmen. Ik verloor acht tienden van mijn beste ronde en je hebt een seconde nodig. Om die twee tienden te compenseren moest ik de long lap nemen.”

Martin voegde toe: “De straf is oneerlijk, vooral omdat ik de bocht niet met opzet afsneed. Ik beging een fout en had geen optie, daarom zie ik het als een oneerlijke straf. Maar goed, de stewards zitten er de laatste tijd wel vaker naast en we kunnen er niets aan doen.”