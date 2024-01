Martin: "Ben een van beste MotoGP-rijders ooit als ik Marquez in 2024 versla"

Afgelopen jaar greep Jorge Martin tijdens de seizoensfinale in Valencia naast de MotoGP-wereldtitel. De Pramac Ducati-rijder moest het kampioenschap laten aan fabrieksrijder Francesco Bagnaia, die zijn wereldtitel met succes verdedigde. Door de sterke tweede seizoenshelft die de Madrileen draaide in 2023, geldt hij als een van de voornaamste uitdagers van Bagnaia in 2024. Binnen Ducati moeten zij echter ook rekening gaan houden met Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen verruilt Honda voor Gresini Ducati en beschikt daardoor in 2024 over de machine die afgelopen seizoen de wereldtitel behaalde.

De komst van Marquez is voor Martin een extra motivatie om foutloos te blijven in de titelstrijd. Hij denkt dat hij zijn eigen aanzien behoorlijk kan vergroten door de Gresini-rijder te verslaan. "Het doel voor 2024 is niet om Valencia met veertien punten achterstand te bereiken, maar met genoeg marge om ervan te kunnen genieten. Het wordt denk ik een heel lang seizoen, waarin we geen fouten moeten maken. Daarvoor hebben we nu extra motivatie, want Marc zit op de Ducati", vertelde Martin bij de première van een documentaire over hem van DAZN. "Het wordt heel interessant. Het is voor mij denk ik een heel goede kans, want uiteindelijk heb ik de kans om een van de beste rijders ooit te verslaan. Als het dan lukt om hem te verslaan, dan zal ik mezelf ook zien als een van de beste rijders aller tijden."

Martin komt in 2024 opnieuw uit voor Pramac, want door het mislopen van de wereldtitel zat directe promotie naar het fabrieksteam van Ducati er niet in. Tijdens het raceweekend in Valencia was de Spanjaard op beide scenario's voorbereid. "Ik weet niet of ik dit kan zeggen, maar op de zondag in Valencia had ik al twee zwarte overalls klaarliggen voor het geval dat ik op maandag op een andere motorfiets zou zitten. Dat is echter niet gebeurd en dat maakt me nu niets meer uit", aldus Martin. "Ik streed om kampioen te worden en ik zat in de buurt van Pecco. Ik heb het voor Pramac gedaan. Ik ben trots om daar verder te gaan en ik ben ook trots op ze, want uiteindelijk zou ik niet meer bij mijn team zitten als ik zou vertrekken. Ik vind dat ze het verdienen om nogmaals voor het wereldkampioenschap te vechten en ze verdienen het ook om te winnen."