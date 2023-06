Martin weerstaat druk Bagnaia voor zege in MotoGP GP Duitsland

Slechts negentien coureurs namen zondagmiddag plaats op de startgrid van de Sachsenring voor de MotoGP Grand Prix van Duitsland. Dat zouden er eigenlijk twintig moeten zijn, maar na een crash in de warm-up - zijn vijfde van dit weekend - besloot Marc Marquez om niet van start te gaan. De zevende plek op de grid ging zodoende naar zijn broertje Alex Marquez, die daarmee precies twee rijen achter polesitter Francesco Bagnaia kwam te staan. De regerend wereldkampioen deelde de eerste startrij met Luca Marini en Jack Miller.

Net als in de sprintrace op zaterdag was het Miller die even na 14.00 uur het beste uit de startblokken kwam en zo de leiding pakte, voor Bagnaia, Marini, de eveneens goed gestarte Jorge Martin en Brad Binder. Lang kon de fabriekscoureur van KTM niet van de koppositie genieten: nog in de eerste ronde maakte hij een klein foutje bij het insturen van bocht 11, waardoor Bagnaia, Martin én Marini hem richting bocht 12 konden passeren. Ook Bagnaia wist de leiding vervolgens niet lang vast te houden: in de derde ronde zette Martin in bocht 12 de aanval in op de fabriekscoureur van Ducati om daarmee de koppositie te pakken.

Miller bleek intussen het tempo van de drie koplopers niet te kunnen volgen. Zo werd de Australiër in de vierde ronde te grazen genomen door teamgenoot Binder, terwijl Zarco hem twee ronden later met een prachtige actie in bocht 11 te grazen nam. Marco Bezzecchi probeerde dat in de zevende ronde eveneens, maar hij zag Miller een bocht later weer counteren. Bij het begin van de tiende ronde slaagde de nummer drie in de WK-stand er wel in om de zesde plek over te nemen. Daar waar de ene KTM in de achteruit stond, wist de andere motor van het Oostenrijkse fabrieksteam op hetzelfde moment wel de weg naar voren te vinden. Binder maakte optimaal gebruik van het mindere tempo van Marini door hem in bocht 12 te passeren en P3 over te nemen.

Dat Marini het tempo niet had, bleek wel uit het feit dat Martin en Bagnaia op dat moment al een gaatje van twee seconden hadden geslagen ten opzichte van de achtervolgers. Ook Binder slaagde er echter niet in om dat gat te verkleinen, al was het maar doordat hij vanaf de twaalfde ronde ook rekening moest houden met Zarco achter hem. De Pramac-coureur nam in die ronde de vierde stek over van Marini met opnieuw een sterke actie in bocht 11, nadat hij daarvoor in vrije lucht al het ronderecord benaderde. Met Zarco in zijn kielzog wist Binder wel een gat te slaan ten opzichte van Marini, die in de achttiende ronde VR46-teamgenoot Bezzecchi voorbij zag komen voor de vijfde positie.

Prachtige strijd tussen Martin en Bagnaia om zege

Een ronde later kreeg Zarco de derde plek cadeau van Binder. De Zuid-Afrikaan, de nummer vier van het WK, ging wijd in bocht 6 en kwam in de grindbak nog lelijk ten val. Hij werd daardoor de tweede uitvaller van de race, nadat Maverick Viñales zijn Aprilia in de achtste ronde al met technisch malheur in de pits parkeerde. De crash van Binder kwam op het moment dat de strijd om de overwinning ook losbarstte. Bagnaia hing rondenlang op zo'n halve seconde achter Martin, maar in de tweede helft van de race voerde hij de druk op de Pramac Ducati-rijder langzaam op. Het leidde in ronde 21 tot een succesvolle aanval op de leiding. Martin gaf zich daarna niet gewonnen en bleef op het vinkentouw zitten bij Bagnaia, wat drie ronden later tot een tegenaanval en herovering van de koppositie leidde.

In de laatste zes ronden van de race bleef Bagnaia op het achterwiel van Martin zitten, met in ronde 27 nog een mislukte inhaalpoging en in de voorlaatste ronde nog een kleine touché tussen de heren. Na een spannende laatste ronde volgde nog een kort sprintje richting de finish, waarin Martin uiteindelijk 0.064 seconde overhield op Bagnaia voor zijn eerste MotoGP-zege sinds Oostenrijk 2021. Daarmee verkleinde hij zijn achterstand op de regerend wereldkampioen met vijf punten tot zestien stuks. Achter het dominante leidende duo pakte Zarco de derde en laatste podiumplaats, zo'n twee tellen voor het VR46 Ducati-duo Bezzecchi en Marini. Miller kwam als zesde over de finish op de Sachsenring en is de enige niet-Ducati in de top-negen, want hij werd gevolgd door Marquez, Enea Bastianini en Fabio di Giannantonio.

Miguel Oliveira werd tiende, voor Augusto Fernandez en het teleurstellende Yamaha-duo Franco Morbidelli en Fabio Quartararo. Takaaki Nakagami, de enige Honda-rijder in de race, pakte met P14 nog twee puntjes, terwijl Raul Fernandez het laatste puntje voor zich opeiste. De sterk gestarte Aleix Espargaro, die zijn keuze voor de zachte achterband moest bekopen, en Jonas Folger eindigden als enigen buiten de punten.

Het MotoGP-seizoen 2023 krijgt volgende week alweer een vervolg. Het circus is dan te gast op TT Circuit Assen voor de Dutch TT.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Duitsland