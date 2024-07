Martín crasht in Duitsland weer als leider: "Tijd dat ik hiervan leer"

"Ik kan de crash niet verklaren. Het is heel lastig te begrijpen", vertelt Jorge Martín na afloop van de Duitse Grand Prix. Hij reed vrijwel de gehele race vooraan op de Sachsenring, maar twee ronden voor het einde ging het mis. Bij het insturen van de eerste bocht gleed de voorkant van de Pramac Ducati weg, waardoor de Spanjaard tegen het asfalt ging en uiteindelijk in de grindbak belandde. In plaats van zijn voorsprong op Francesco Bagnaia uit te breiden, kijkt Martín bij aanvang van de zomerstop tegen een achterstand van tien punten aan. De onderbreking wil hij dan ook gebruiken om de crash te analyseren.

"Ik heb nog geen tijd gehad om het te analyseren, maar ik ga daar de tijd voor nemen. Ik wil er nu niet naar kijken, want dat heeft geen zin. Het is fijn dat we tijd hebben en het is fijn dat het kampioenschap halverwege is. Het is niet het einde van de wereld", vervolgt Martín, die volledig werd verrast door de crash vanuit leidende positie, wat hem dit seizoen al twee keer eerder overkwam. De Madrileen gaat dus bij zichzelf te rade. "Dit is denk ik een heel belangrijke dag in mijn carrière, want het is tijd dat ik hiervan leer. Mijn crashes in Jerez en Mugello waren precies hetzelfde als de crash hier, dus er moet iets zijn. Ik weet niet of het mijn stijl of mijn mindset is. Wat het ook is, er is iets waardoor ik steeds crash. Ik moet mijn tijd nemen en analyseren, ervan leren en weer opstaan."

Martín ging onderuit in een van de drie bochten naar rechts op de Sachsenring, zoals de meeste crashes dit weekend in een van die drie bochten plaatsvonden. Toch denkt de winnaar van de sprintrace dat hij niets forceerde. "Ik voelde me juist heel goed in de bochten naar rechts. Dat was ook waar ik Pecco inhaalde onder het remmen en dat is niet gemakkelijk. Ik kon de motor goed laten afremmen en hij had meer moeite om te pushen in de rechterbochten. Ik was gewoon heel consistent en probeerde slim te zijn. Dit was zeker een grote fout en daar zijn geen excuses voor. Het is pijnlijk, heel frustrerend en moeilijk te accepteren, maar het is wat het is. Grote rijders leren van hun fouten en slechte dagen, en dat ga ik ook doen."