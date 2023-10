Martin na crash en snelste tijd: "Meer klaar voor sprint dan de zondag"

Nadat hij in de eerste vrije training al de snelste tijd reed, deed Jorge Martin dat in de belangrijke tweede training nog eens dunnetjes over. Met 1.29.826 bleef hij slechts twee tienden boven het baanrecord, al ging hij in de slotfase van de tweede sessie ook nog onderuit op Chang International Circuit. "Ik wilde me nog wat verbeteren, want je weet nooit of je er binnen of buiten zit. Het zit hier zo dicht bij elkaar", zei Martin over zijn crash. "Ik heb de data gezien en remde iets eerder, waardoor ik wat langzamer aankwam. Ik denk dus dat er een hobbel of iets dergelijks was. Ik moet dit nog begrijpen om een herhaling te voorkomen, maar ik zat denk ik niet op de limiet."

Toch overheerste na afloop van de trainingen het goede gevoel bij Martin. "'s Ochtends was het makkelijk met de nieuwe banden, maar in de middag was ik heel competitief met mijn banden uit de ochtendsessie. Iedereen reed toen op nieuwe banden, maar toch stond ik op gebruikte banden nog in de top-zes. Dat is dus heel goed voor zaterdag en zondag", oordeelde de Pramac Ducati-rijder. Iets wat hem tijdens de vrijdagse actie in Thailand opviel, was het feit dat zowel de voor- als de achterband behoorlijk aan slijtage onderhevig was. "Het wordt lastig om dat goed te begrijpen voor de zondag, maar uiteindelijk is dat voor iedereen hetzelfde. Hopelijk kan ik me zaterdag nog wat verbeteren."

De forse bandenslijtage maakt de bandenkeuze voor met name de race op zondag interessant. Afgelopen weekend koos Martin voor de zachte achterband, terwijl de concurrentie op medium vertrok. De Spanjaard liep aanvankelijk hard weg, maar werd in de laatste ronde bijgehaald en ingehaald. Voor de zondagse race in Thailand voelt hij zich dan ook nog niet helemaal klaar. "Ik voel me meer klaar voor de sprintrace dan voor de zondag", erkent Martin. " Ik denk dat het zondag een heel lange race wordt. Met het gevoel waarmee ik uit Phillip Island ben vertrokken, is het niet makkelijk om hier te zien dat de banden behoorlijk slijten. Hopelijk maken we dus de juiste keuze. We hebben een idee wat onze concurrenten doen en hopelijk kunnen we een vergelijkbare strategie kiezen."