Martín grijpt naar pole in sensationele MotoGP-kwalificatie Le Mans

Met de tweede vrije training achter de rug stond voor de MotoGP-rijders de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk op het programma. De eerste tien tickets voor Q2 werden op vrijdag al verdeeld en daarin wist Fabio Quartararo verrassend een plekje in de strijd om pole-position af te dwingen. Het gevolg was wel dat diverse grote namen al in het eerste deel van de kwalificatie om de resterende twee plaatsen in het tweede segment moesten strijden. Dat gold onder meer voor Enea Bastianini, Marc Márquez en Brad Binder, evenals rappe mannen als Álex Márquez en Miguel Oliveira.

Bastianini snel, Oliveira verrast Márquez

Om 10.50 uur werd de groene vlag gezwaaid om het eerste deel van de kwalificatie op gang te brengen. De meeste rijders grepen het moment aan om meteen op pad te gaan, al kozen de gebroeders Márquez en Bastianini ervoor om iets langer te wachten en met zijn drieën op pad te gaan. Dat wierp zijn vruchten af voor Marc Márquez, die met zijn eerste poging meteen 1.30.586 noteerde om na de eerste run als snelste terug te keren naar de pits. Oliveira volgde binnen een tiende op de tweede stek, voor teamgenoot Raúl Fernández, Bastianini en de verrassende Johann Zarco. De beslissing zou echter volgen tijdens de tweede run.

Die begon voor Márquez met een ongelofelijke save toen hij in de eerste bocht de voorkant verloor. Vervolgens crashte Augusto Fernández met nog een ruime minuut te gaan in de laatste bocht, waarna Zarco voor eigen publiek crashte in bocht zes. Bastianini was in de tussentijd naar 1.30.233 en een nieuw ronderecord gesneld om een plekje in Q2 veilig te stellen, iets wat Miguel Oliveira na het vallen van de vlag ook deed door op twee tienden aan te sluiten op de tweede plek. Dat ging ten koste van Márquez, die zich niet meer kon verbeteren en zodoende genoegen moet nemen met de dertiende startpositie. Dat het nog minder kon, bewees Brad Binder. Na zijn drie crashes op vrijdag reed hij slechts één run in Q1, waarmee hij de langzaamste was en beide races dus vanaf P22 moet aanvangen.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Frankrijk

Martín en Bagnaia snel, maar niet zadelvast

Met Bastianini en Oliveira was het twaalftal in het tweede kwalificatiedeel compleet en om 11.15 uur mochten zij aan de strijd om pole-position beginnen. Daarbij waren opvallend genoeg verschillende bandenkeuzes te noteren. Maverick Viñales, Pedro Acosta, Jack Miller, Aleix Espargaró en Oliveira begonnen met de zachte voorband aan Q2, de overige rijders pakten de hardste compound. Met de harde band opende Martín meteen met een nieuw baanrecord door 1.30.141, om met zijn tweede poging als eerste rijder ooit onder de anderhalve minuut te duiken in Le Mans. Zijn 1.29.919 was bijna twee tienden sneller dan Bagnaia, terwijl Viñales op een halve minuut als nummer drie terugkeerde naar de pits na de eerste run.

In de tweede run kozen ook Viñales en Espargaró voor de harde voorband, terwijl alle rijders een nieuwe zachte achterband lieten monteren om op de tijd van Martín te jagen. De Spanjaard van Pramac crashte zelf in bocht 4, waardoor hij zijn eigen tijd niet meer kon aanvallen. Dat gold echter ook voor Bagnaia, die niet veel later crashte in bocht 9, terwijl Espargaró en Miller eveneens tegen de vlakte gingen. Verbeteringen zaten er daardoor niet in voor de overige rijders, waardoor Martín met een ronderecord met pole aan de haal ging, voor Bagnaia en Viñales. Fabio di Giannantonio verbeterde zich tussen de gele vlaggen door nog naar de vierde plek, vlak voor teamgenoot Marco Bezzecchi en Espargaró. Acosta moest het daardoor doen met P7, voor de sterke Fabio Quartararo en Franco Morbidelli. Bastianini, Miller en Oliveira voltooiden het gezelschap met een plek op de vierde rij.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Frankrijk

Viñales snelste in tweede vrije training

Voordat de MotoGP-rijders aan hun kwalificatie begonnen op het Bugatti Circuit in Le Mans, stond de afsluitende tweede vrije training nog op het programma. Het halfuurtje verliep niet voor iedereen even succesvol, want Álex Márquez maakte in bocht 8 een kleine valpartij mee. De Gresini-rijder bezette desondanks lang de eerste positie, al zou hij in de slotfase terugzakken naar de vijfde plek. Maverick Viñales bleek uiteindelijk de snelste met 1.31.033, op nog geen tiende gevolgd door Francesco Bagnaia. Enea Bastianini en Jorge Martín stelden volgden op de derde en vierde stek, terwijl Marc Márquez achter zijn jongere broertje tot de zesde tijd kwam.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Frankrijk