Martin: Crash in MotoGP-race Indonesië zou vroeg of laat komen

Zaterdag nam Jorge Martin met een zege in de sprintrace in Indonesië de leiding in het MotoGP-kampioenschap over van Francesco Bagnaia. Een dag later kon hij die positie alweer inleveren bij de Italiaan. Vanuit leidende positie ging de Pramac Ducati-coureur in de dertiende ronde in bocht 11 onderuit. "Het ging perfect. Ik had een geweldige start en ik probeerde het gat wat te vergroten", blikte Martin terug op zijn race in Mandalika. "Toen ik zag dat het gat 2,8 seconden was, was ik verrast en zei ik tegen mezelf 'oké, tijd om wat rustiger te doen'. Ik ging ietwat wijd in bocht 10 en het leek alsof het daar wat viezig was. Vervolgens verloor ik de voorkant in bocht 11, terwijl ik hetzelfde deed als in de voorgaande ronde. Shit happens."

Toch kwam de crash niet helemaal als een verrassing voor Martin, zo verklaarde hij na afloop. "Ik voelde me geweldig, op dat punt remde ik niet zo hard om een krappe lijn te rijden. Ik had drie seconden, dus ik had het moeilijke werk al gedaan. Het draaide alleen om ronden uitrijden tot de finish. Het is wat het is", aldus Martin. "Het is niet makkelijk om de concentratie te behouden als je zo'n voorsprong hebt. Maar laat ik zeggen dat ik in de veilige modus stond. Ik ben blij dat de snelheid er is en ik ben op alle circuits snel geweest. Ik heb veertien races zonder fouten afgewerkt. Dat zijn de statistieken. Het zou vroeg of laat eens gebeuren en dit was dus het moment. Ik heb dus vertrouwen dat ik de resterende races om de overwinning kan vechten."

Martin haalde in Indonesië voor het eerst sinds de GP van de Verenigde Staten niet de finish. Het werd uiteindelijk een dure uitvalbeurt voor de coureur uit Madrid, die na zijn crash moest toekijken hoe titelrivaal Francesco Bagnaia vanaf de dertiende startpositie naar de overwinning reed. Daarmee boog de regerend wereldkampioen een achterstand van zeven punten om in een voorsprong van achttien punten. De Ducati-rijder reed met een harde voorband, daar waar Martin in de race onderweg was op de zachte band van Michelin. Dat was in zijn ogen echter geen aanleiding voor de crash. "Absoluut", antwoordde hij op de vraag of hij opnieuw voor de soft zou kiezen. "Ik voelde me heel goed. Het ding is dat de viezigheid in bocht 10 mij heeft laten crashen."