Martín vol vraagtekens na "vreemde" crash als leider in MotoGP Jerez

Zaterdag deed Jorge Martín op Circuito de Jerez nog uitstekende zaken door de sprintrace op zijn naam te schrijven. Een dag later reed de kampioenschapsleider opnieuw aan de leiding, toen hij in de elfde ronde plotseling crashte bij het aanremmen voor bocht zes. Hij verloor de voorkant van zijn Ducati al in een vroeg stadium, iets wat hij zelf na afloop niet kon verklaren. “Het was zeker een vreemde crash. Ik ga er nog naar kijken. Ik reed exact dezelfde snelheid en ik remde op hetzelfde punt als in voorgaande ronden. Het is dus een beetje vreemd, we moeten achterhalen wat er precies gebeurde”, tastte Martín in het duister.

“Ik probeerde een constante pace van 1.37.9, 1.38.0 aan te houden. Het was een aardige snelheid om de leiding op dat moment in de race te behouden, terwijl ik de achterband probeerde te sparen voor het einde”, vervolgde de Pramac-rijder. “Ik was gefocust en had vertrouwen. Ik verwachtte zeker niet om met die pace te crashen, want het was vroeg in de bocht terwijl ik nog rechtop zat. We moeten de reden achterhalen, zodat het niet nogmaals gebeurt.” Naar eigen zeggen pushte Martín op dat moment in de race en op dat punt van het circuit niet harder dan eerder het geval was. “Er waren een paar bochten waar ik misschien wat meer risico nam, maar bocht zes hoorde daar niet bij. Ik probeerde consistent te zijn en remde altijd op hetzelfde punt.”

Na de crash van Martín belandde de leiding in de race bij Francesco Bagnaia, die uiteindelijk - na een mooi duel in de slotfase met Marc Márquez - ook de overwinning zou veiligstellen. De regerend wereldkampioen reed in de slotfase van de race ook nog de snelste raceronde in de MotoGP-historie op Jerez en alleen dat feit al doet Martín vermoeden dat het hoe dan ook lastig zou worden om te zegevieren. “Pecco was vandaag buitengewoon, zag ik later op de baan. Zijn snelheid was geweldig. Ik denk niet dat ik een 1.37.4 kon rijden, maar wellicht 1.37.6 of 1.37.7. Dat had gekund, maar 1.37.4 zeker niet.”

In het kampioenschap gaat Martín na vier Grands Prix nog altijd aan de leiding met 92 punten. Wel is zijn voorsprong op de nieuwe nummer twee, Bagnaia, teruggelopen tot zeventien punten.