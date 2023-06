Martin voelde contact met Bagnaia niet: "Dacht dat het de band was"

In zijn debuutseizoen in de MotoGP in 2021 schreef Jorge Martin meteen de Grand Prix van Stiermarken op zijn naam. Na dat succes op de Red Bull Ring moest hij lang wachten op een nieuwe overwinning, die vorige maand in Frankrijk tijdens de sprintrace kwam. Nadat de Spanjaard in Duitsland op zaterdag wederom de sterkste was in de sprintrace, voltooide hij de dubbel door op zondag ook de Grand Prix op zijn naam te schrijven. Een grote opluchting voor Martin, die het in 2022 lastig heeft gehad. Na zijn zege op de Sachsenring is hij echter blij met de lessen die hij toen geleerd heeft.

"Vorig jaar had ik het behoorlijk moeilijk, maar uiteindelijk was het leerproces van vorig jaar met een moeilijke motor denk ik positief. Ik heb veel aan mezelf gewerkt en geprobeerd om mezelf en de motor te verbeteren. Eindelijk is het gelukt, dit jaar ben ik in alle races sterk geweest", zei Martin na het behalen van zijn tweede MotoGP-zege. De Pramac Ducati-coureur moest vanaf de zesde positie aan de race over 30 ronden beginnen, maar aan het eind van de eerste ronde kwam hij achter Francesco Bagnaia al als tweede door. "Daarna had ik iets meer moeite om hem in te halen, maar in bocht 12 was ik supersterk."

Banden sparen maakte gat slaan onmogelijk

Nadat Martin de leiding veroverde, volgde een interessant schouwspel tussen hem en WK-leider Bagnaia. "Ik probeerde hetzelfde te doen als gisteren, maar ik moest ook op de achterband letten en daardoor kon ik niet echt een groot gat slaan", analyseerde hij de race. "Ik controleerde het verschil, maar toen gebeurde er iets waardoor ik niet helemaal op mijn gemak was. Ik weet niet wat het was, maar hij haalde mij bij en dat was het moment dat ik van strategie veranderde. Ik probeerde twee keer een klein gat te slaan, maar met een snelle ronde reed hij dat meteen weer dicht. Daarom probeerde ik de situatie te managen door iedere ronde andere lijnen te rijden, zodat hij niet wist wat ik ging doen. In de laatste ronde kon ik proberen een gat te maken om te winnen."

Winnen lukte Martin inderdaad, maar dat gat bedroeg aan de finish slechts 0.064 seconde. Bagnaia moest bij het ingaan van de laatste ronde nog wel een groter gat laten, nadat hij het achterwiel van de uiteindelijke winnaar nog raakte. Zelf had Martin dat eigenlijk niet door. "Ik zag het op televisie. Ik voelde de motor wel bewegen, maar ik dacht dat het de band was. In de laatste vijf ronden had ik het namelijk lastig met de achterkant", vertelde hij over de situatie. "Vervolgens zag ik dat ik een klein gaatje had en dat was het moment om voluit te gaan. Hij knokte zich echter terug en eindigde nog bijna als eerste, dus ik had wat geluk. Uiteindelijk had hij iets extra's, maar ik heb de betere race gereden."