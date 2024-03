Martín: Chatterprobleem maakt MotoGP-zege in GP Qatar onmogelijk

De zaterdag in Qatar verliep goed voor Jorge Martín, die eerst pole-position veiligstelde en daarna van start tot finish aan de leiding ging in de sprintrace. Echt gemakkelijk kwam de zege niet tot stand, want gedurende de korte MotoGP-race kampte hij - net als tijdens grote delen van de wintertests - met chatter aan de achterkant van de Ducati GP24. Door het trillen van de achterkant van de machine had Martín meermaals het gevoel dicht bij een crash te zijn, iets wat uiteindelijk niet gebeurde. Wel vreesde hij dat het probleem succes tijdens de zondagse Grand Prix onmogelijk maakt.

"Ik was snel, maar de chatter is er nog steeds. Daar moeten we dus aan werken. Ik zat in veel van de bochten dicht tegen crashen aan, dus ik had het heel lastig. We hebben nu wel de zege gepakt, maar dat is onmogelijk in de Grand Prix als het blijft zoals het is", vertelde Martín na zijn zege in de sprintrace, waardoor hij de leiding in het kampioenschap greep. "We moeten er dus aan werken. Ik heb vertrouwen en voel me snel. Het enige ding is de motor, dus we gaan aan de slag en zullen zien of we van een grote zege kunnen genieten."

Martín merkte vroeg in de race al dat er chatter was, waardoor hij niet op de gewenste manier kon rijden. Ook zou hij naar eigen zeggen niet winnen als hij niet als leider de eerste bocht was ingegaan. "Het voelt te veel op de limiet. We hebben wat ideeën voor zondag, maar het is krap om het in de warm-up te proberen voor de race te begint. Het wordt dus een moeilijke race. Zonder pole-position had ik niet gewonnen en ook niet als Brad me in de eerste bocht had ingehaald", legde de Pramac-rijder uit na zijn tiende sprintzege. "Daarom probeerde ik de positie te behouden en de gaten te dichten bij Brad. Vervolgens kon ik een halve seconde voorsprong behouden en dat verraste me. Ik dacht dat ze me bij zouden halen, maar dat lukte niet."

De problemen met chatter waren relatief nieuw voor Martín, die daar in 2023 geen last van had op de Ducati GP23. Gevraagd of hij in de data van de andere Ducati-rijders kan zien of zij ook met dit probleem kampten, antwoordde de Spanjaard: "Het is een probleem dat we moeten oplossen en waar we naar kijken. Het is meer een probleem van de GP24, vorig jaar had ik er geen last van."