Pramac-rijder Jorge Martin kreeg tijdens de post-race test in Jerez aan het begin van vorige maand last van zijn hand. De situatie werd in de weken daarna alleen maar erger. Hij had geen gevoel in de Franse Grand Prix en kwam daardoor ten val. “Mijn hand voelt doof en ik kon de rem niet voelen. In de bocht wist ik niet of ik genoeg remde en daardoor kwam ik ten val.”

Na die wedstrijd werd besloten om medische hulp in te roepen. Samen met zijn team en Ducati nam Martin de beslissing om een operatie te plannen. Ook in Mugello werd hij weer gehinderd door de pijn, maar reed hij de wedstrijd wel uit op de dertiende plaats. Martin rijdt dit weekend de Grand Prix van Catalonië nog, maar zal dan naar Modena reizen voor de operatie.

De operatie wordt op aandringen van Ducati uitgevoerd, het merk waar de coureur nog tot het eind van dit jaar een contract heeft. Hij mist daardoor de MotoGP-test in Barcelona, maar hoopt twee weken later wel weer aan de start te staan van de Duitse Grand Prix.

Martin is een van de twee kandidaten voor het tweede fabriekszitje van Ducati in 2023. Francesco Bagnaia is reeds bevestigd voor die plek, de strijd om het tweede zitje gaat tussen Martin en Enea Bastianini. Een langer verblijf van Jack Miller is zeer onwaarschijnlijk.