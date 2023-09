Het hele MotoGP-weekend op Misano ging het Pramac-coureur Jorge Martin enorm voor de wind. De Spanjaard verpulverde het ronderecord in de kwalificatie, waarmee hij met de pole aan de haal ging. De zaterdag werd nog mooier met een soevereine zege in de sprintrace. Als kers op de taart lukte het de 25-jarige Madrileen ook nog om op zondag de zege in de Grand Prix naar zich toe te trekken. Na de race op het zonovergoten circuit van Misano steekt Martin zijn vreugde niet onder stoelen of banken en geeft eer aan wie dat toekomt.

"Ik wil graag beginnen met alle mensen die me geholpen hebben te bedanken", vertelt Martin. "Zij hebben veel uren in mij en de motor gestoken." Voor de race verwachtte hij een stevige strijd, iets wat volgens hem ook uit kwam. "Ik wist dat voor Marco [Bezzecchi] en Bagnaia starten heel moeilijk zou zijn en dat was ook zo. Ik probeerde in alle rondes vooraan te rijden", verklaart de Spanjaard. In zijn missie om alle rondes de leider te zijn was de Ducatist ook geslaagd, vanaf begin tot eind hield hij de eerste plek in handen.

Nadat de openingsfase achter de rug was, merkte Martin dat er een gat achter hem was ontstaan en dat het moment om toe te slaan daar was. "Toen ik het gat zag begon ik like hell te pushen. Ik gaf alles wat ik had", noemt een zichtbaar blije Spanjaard. "Ik wist dat Marco achter me zat en moest veel geven. Maar om hier in Italië te winnen is voor de jongens een groot iets en daar ben ik blij mee. Op naar de volgende!"

Voor Martin is er nu een korte pauze van twee weken, nadat de eerste Indische MotoGP-race op het menu staat. Deze wordt verreden op het Buddh International Circuit, waar eerder ook al de Formule 1 enkele races afwerkte. De Spaanse rijder zal met vertrouwen afreizen, want het gat naar WK-leider Bagnaia is tot 36 punten geslonken.