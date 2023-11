Martin laat besluit over plek in fabrieksteam in 2024 aan Ducati

Sinds de start van het huidige MotoGP-seizoen vormen regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia en Enea Bastianini, de nummer drie van 2022, het rijdersduo van Ducati. Daar waar eerstgenoemde momenteel het kampioenschap aanvoert, is zijn teamgenoot nergens te bekennen in de titelstrijd. Dat is grotendeels te wijten aan blessureleed dat hij opliep in Portugal en Barcelona, waardoor hij in totaal negen Grands Prix miste. Met nog drie raceweekenden voor de boeg staat Bastianini daardoor op de negentiende positie in het kampioenschap, waarmee hij de slechtst geklasseerde rijder op een Ducati is.

Anderzijds geldt dat Jorge Martin, die momenteel bij Pramac eveneens op een Ducati GP23 racet, nog volop meedoet in de titelstrijd. In dienst van het satellietteam staat hij slechts dertien punten achter Bagnaia. Die goede prestaties van Martin heropenen volgens de Spaanse krant AS de strijd om het tweede plekje bij het fabrieksteam van Ducati, ondanks dat men in Italië al maanden zegt dat Bastianini zeker is van zijn plekje om zich in 2024 opnieuw te bewijzen. De fabrikant zou volgens de sportkrant echter overwegen om Martin te promoveren, zeker als hij in de kleuren van Pramac wereldkampioen wordt. "Tot nu toe hebben we bij Ducati niet gesproken over dit scenario", ontkracht een woordvoerder van het merk de geruchten tegenover Motorsport.com.

De ontkrachting is echter veel minder sterk dan eerder dit jaar het geval was, waardoor er mogelijk wel wat bewegingsruimte is binnen Ducati. De contracten van de hoofdrolspelers maken dat ook mogelijk, want Bagnaia, Bastianini, Martin en ook de recent aangetrokken Franco Morbidelli staan allemaal onder contract bij Ducati zelf. Toch heeft Motorsport.com vernomen dat Martin geen druk op het Italiaanse merk gaat uitoefenen om in 2024 al bij het fabrieksteam te racen. Zo voelt de Spanjaard zich op zijn gemak bij Pramac, waar het hem aan niets ontbreekt, maar ook kijkt hij verder dan alleen volgend jaar. "Jorge's intentie is om die rode motorfiets veilig te stellen voor 2025 en 2026. In 2024 al bij het fabrieksteam komen zou het gevolg kunnen zijn van zijn geweldige jaar, maar dat is aan Ducati. Zij hebben de touwtjes in handen en tot dusver hebben ze ons niets verteld", vertelde Martins manager Albert Valera.

Het is geen gekke gedachte dat de uitkomst van de huidige titelstrijd invloed heeft op wat er gebeurt met het tweede plekje bij Ducati. Als Martin kampioen wordt, is het moeilijk voor het merk om hem niet te laten doorstromen en bij Pramac te laten. Net als Marc Marquez bij Gresini wordt hij dan weer een directe bedreiging voor het fabrieksteam. Tegelijkertijd is het richting Bastianini maar moeilijk uit te leggen dat hij plaats moet maken, nadat hij maandenlang gehoord heeft dat zijn plek zeker is. Dat kan echter veranderen als de Italiaan het zelf rechtvaardig vindt om een stapje terug te zetten naar een team waar minder prestatiedruk is.