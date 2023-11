Martin stelt beslissing MotoGP-titelstrijd uit met zege in sprintrace Valencia

De sprintrace van de MotoGP in Valencia was voor Francesco Bagnaia de eerste serieuze kans om wereldkampioen te worden. De regerend kampioen van Ducati zou daar vier punten voor moeten uitlopen op uitdager Jorge Martin. De eerste stap in de goede richting zette Bagnaia eerder op zaterdag door de tweede startpositie veilig te stellen, terwijl zijn titelrivaal niet verder kwam dan de zesde plek op de grid. De pole-position voor de dertien ronden tellende sprintrace belandde bij Maverick Viñales, terwijl Johann Zarco de eerste startrij completeerde.

Om 15.02 uur doofden de rode lichten boven de startgrid om de sprintrace op gang te brengen. Bagnaia kwam uitstekend van zijn plek om als leider door de eerste bocht te gaan, maar in bocht twee antwoordde Viñales al door met succes de tegenaanval in te zetten. Martin schoof intussen op naar de derde positie en zette meteen druk op zijn titelrivaal, wat in bocht tien tot een aanval leidde. Martin ging daarbij wat wijd, waarmee hij de deur openzette voor Brad Binder en Marc Marquez om de posities twee en drie over te nemen. Martin sloot aan op de vierde stek, terwijl Bagnaia door het gesteggel terugviel naar de vijfde positie.

Terwijl Viñales vooraan meteen een gaatje van een kleine seconde sloeg, probeerde Martin de verloren posities goed te maken. In de tweede ronde zette hij in bocht vier met succes de aanval in op Marquez, waarna het tweetal in de achtervolging ging op Binder en de leider in de race. In de vijfde ronde was het gat helemaal gedicht en ontstond er een echte kopgroep van vier rijders, terwijl nummer vijf Bagnaia op twee tellen achterstand reed. De Italiaan kwam ook onder druk te staan van Fabio Quartararo, die vanaf de vijftiende positie uitstekend aan de sprintrace was begonnen. In bocht 6 zette de Yamaha-rijder de aanval in, maar daarbij ging hij onderuit en werd hij de eerste uitvaller. Bagnaia kwam intussen goed weg en behield zijn vijfde stek.

Martin slaat in één ronde toe voor sprintzege

De WK-leider zou vervolgens ook profiteren van de onderlinge strijd in de kopgroep, die in gang werd gezet door Binder. In de zesde ronde probeerde hij Viñales al te passeren, maar pas een ronde later zou er in bocht 4 een succesvolle aanval komen. In de zevende ronde volgde Martin dat voorbeeld in de eerste bocht, waarna Marquez in bocht 6 langs de Aprilia-rijder ging. Bagnaia vond daardoor de aansluiting bij Viñales, terwijl de strijd om de koppositie nog even verder ging. In bocht 10 zette Martin namelijk met succes de aanval in op Binder om de eerste plaats over te nemen.

In de daaropvolgende zes ronden bleef Binder druk zetten op Martin, maar de Pramac-rijder hield stand om in Valencia zijn negende sprintzege van 2023 te boeken. Binder en Marquez mochten met hem mee naar het podium, terwijl Viñales uiteindelijk genoegen moest nemen met de vierde positie. Bagnaia weerstond de druk van Fabio di Giannantonio om de vijfde plaats veilig te stellen, met de winnaar van de GP van Qatar dus op P6. Marco Bezzecchi eindigde op de zevende stek, terwijl Alex Marquez en Johann Zarco de laatste punten pakten en Augusto Fernandez de top-tien completeerde.

Door het resultaat van de sprintrace is duidelijk dat de beslissing in de MotoGP-titelstrijd zondag valt tijdens de Grand Prix van Valencia. Bagnaia verdedigt in die race een voorsprong van 14 punten op Martin.

Uitslag sprintrace MotoGP GP van Valencia