MotoGP GP van Portugal

Jorge Martín belooft na verloren titelstrijd met Marc Márquez: 'Mijn naam komt weer op de MotoGP-trofee'

Jorge Martín zegt dat dit seizoen hem een betere kanshebber heeft gemaakt voor een tweede MotoGP-wereldtitel in de toekomst

Richard Asher

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 18:27

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Hoewel hij in de titelstrijd van 2026 tijdens de Grand Prix van Portugal zijn meerdere moest erkennen in Marc Márquez, heeft Jorge Martín beloofd zijn naam opnieuw op de MotoGP-kampioenschapstrofee te zetten.

Martin feliciteerde de fabrieksrijder van Ducati oprecht, nadat die zondag op Portimao met een achtste plaats de wereldtitel van 2026 had veiliggesteld. Tegelijk beloofde de Spanjaard dat hij zijn titel van 2024 op enig moment in de toekomst zou herhalen.

Direct na de race blikte Martin terug op het seizoen 2026 dat uiteindelijk werd beïnvloed door een rampzalig 2025, zijn eerste jaar bij Aprilia.

"Toen ik bij Aprilia kwam, met al die blessures, heb ik geen vertrouwen en geen basis kunnen opbouwen", zei de Madrileen. "Dit seizoen was ik er dus wel bij, maar ik had net niet de snelheid die nodig was om te winnen.

"Dit jaar was een opbouwjaar. Ik probeerde me steeds vanaf vrijdag te verbeteren en er dan op zondag te staan. Als je voor een titel wilt vechten, moet je op vrijdag al behoorlijk sterk zijn.

"Dit seizoen heeft me veel ervaring gegeven. Ik ben nu een betere rijder. Ik ben nu een beter mens. Dat neem ik mee naar de toekomst.

"Dus dit is nog niet klaar. Ik zet mijn naam op die trofee, daar ben ik 100 procent zeker van. Ik weet niet wanneer, maar ik ben er echt op gefocust om het opnieuw te doen."

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Martin zei trots te zijn dat hij het grootste deel van dit seizoen de belangrijkste uitdager van Márquez in de punten was. Die ervaring zou hem extra drijven in zijn jacht op die tweede titel.

"Marc is nu de beste uit de geschiedenis. Met hem om een titel te hebben gevochten heeft me veel motivatie gegeven. Het heeft me mijn talent en mijn niveau laten zien.

"Ik denk dat ik absoluut een van de besten op de grid ben en ik zal mijn hele carrière blijven vechten om mijn naam weer op die trofee te krijgen. Daar zal ik door geobsedeerd zijn.

"Als het lukt, mooi. Zo niet, dan ben ik een betere kerel wanneer ik stop."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

Na twee niet-optimale jaren bij Aprilia stapt de Spanjaard in 2027 over naar Yamaha. Eerst wil hij er echter voor zorgen dat hij 2026 afsluit als tweede in het rijderskampioenschap.

Martin gaat volgend weekend naar de finale in Valencia met een voorsprong van slechts twee punten op teamgenoot Marco Bezzecchi.

"Ik wil Marco echt verslaan in die laatste race. Niet alleen Marco, maar ook ik wil mijn periode bij Aprilia op de best mogelijke manier afsluiten. Het wordt een belangrijk weekend voor mij."

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