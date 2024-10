Martín wijst na sprintzege belangrijkste concurrent in Australië aan

Zaterdag schreef Jorge Martín op overtuigende wijze de sprintrace op Phillip Island op zijn naam. Hij sloeg al vroeg in de race een flink gat richting de achtervolgers, om daarna te consolideren en met anderhalve seconde voorsprong naar de zege te rijden. De Spanjaard leek de perfectie te benaderen in de korte race, maar zelf wilde hij daar weinig van weten. "Het was zeker een heel goede race, maar geen perfecte. Perfectie bestaat namelijk niet, dus er zijn zeker wat dingen die ik wil veranderen aan de balans van de motor", zei Martín na afloop van de sprintrace. "De start was echter geweldig en daarna kon ik de voorsprong langzaam uitbouwen. Aan het einde controleerde ik, al had ik het wel lastig om de concentratie te behouden. Ik ben echter heel blij dat ik heb kunnen winnen."

Achter Martín stelde Marc Márquez de tweede plaats veilig in de sprintrace, al moest de Gresini-rijder daar hard voor werken na een foutje in de eerste bocht. De kampioenschapsleider ziet de zesvoudig MotoGP-kampioen na zijn sterke opmars dan ook als zijn voornaamste tegenstander op zondag. "Absoluut Marc. Ik wist het al voor de race. Ik weet niet wat er met hem gebeurde, maar ik zag Bezzecchi achter mij in het begin. Dat was een opluchting, want ik wist dat het een ander verhaal was geweest als Marc achter me had gezeten. Hij kon dezelfde pace rijden als ik", vertelde Martín. "We zullen het zien morgen. Als hij sterk is en de leiding kan pakken, dan is het voor mij misschien ook goed dat ik hem kan volgen om aan het einde iets te proberen."

Wat mogelijk een factor van belang wordt in de race op zondag, is de bandenkeuze. De medium achterband is voor de meeste rijders niet de voorkeursband, maar Martín sluit niet uit dat hij deze rubbersamenstelling toch moet gebruiken. "Dat is een lastige, want we hebben de medium nog niet uitgeprobeerd. We hebben alleen met de soft gereden. Midden in de sprintrace was er een drop van de band, dus het is lastig te begrijpen", aldus de Pramac-rijder. "Ducati heeft echter heel goede engineers die ons kunnen helpen. Qua rijden voel ik me voorbereid op de race. De snelheid was geweldig, dus laten we kijken of we ons morgen kunnen verbeteren."