Martín bekritiseert bandendrukregels na derde plek in MotoGP Italië

Ondanks pole-position voor de Italiaanse Grand Prix moest Jorge Martín uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats aan de finish. De Pramac-rijder revancheerde zich daarmee wel enigszins voor zijn crash in de zaterdagse sprintrace in Mugello, toen hij eveneens op weg was naar de derde plek. Wel kon Martín het tempo van winnaar Francesco Bagnaia de hele race goed volgen, maar tot een aanval kwam het niet. Dat was volgens de leider in het wereldkampioenschap vooral te wijten aan de bandendrukregels, waardoor hij met een hoge temperatuur van de voorband kampte.

"Ik dacht er echt aan, maar we zitten de laatste jaren door de bandendrukregels zo op de limiet met de temperatuur van de voorband", zei Martín over een mogelijke aanval op Bagnaia. "Dus als je binnen drie tienden van iemand zit, is het onmogelijk om nog dichterbij te komen. De rijder ervoor moet een foutje maken, anders is het onmogelijk om een move te maken. Het is jammer dat we niet meer show hebben, want zonder deze regel denk ik dat ik de kans had gekregen om in te halen. Uiteindelijk denk ik dat de tweede positie vandaag mijn plek was, maar door mijn fout werd ik derde."

Inhaalactie Bastianini aan zichzelf te danken

Met die fout verwees Martín naar de laatste bocht van de race, waar Enea Bastianini hem de tweede plaats in de race nog ontnam. Dat had hij aan zichzelf te danken, oordeelde hij achteraf. "Het was meer mijn fout. Ik zag op het pitbord dat ik acht tienden van een seconde had, dus ik was relaxed. Ik pushte, maar ik zat niet op de limiet. Ik wilde niet crashen, want ik zag dat Pecco al ver weg was", legde de Spanjaard uit. "In de laatste bocht was er misschien wat wind, maar ik dacht ook dat er niemand was. Vervolgens hoorde ik zijn motor en dacht ik 'nee, dit kan me niet overkomen'. Maar geloof me, dit zal me niet nogmaals gebeuren."

Ondanks het foutje dat hem vier punten kostte, was Martín wel blij met de stap die hij ten opzichte van de sprintrace zette. "Over de race zelf ben ik heel tevreden. We hebben ons enorm verbeterd ten opzichte van zaterdag. Het was denk ik heel goed dat ik Pecco 22 ronden lang kon volgen en hem met drie ronden te gaan nog bijhaalde. Ik dacht zelfs even aan de zege", aldus Martín. "We waren veel sneller en competitiever dan vorig jaar en dat is belangrijk. We hebben ook een grote veranderingen doorgevoerd aan de motor. Normaal veranderen we weinig tot niets aan de afstelling, dus ik denk dat dit vertrouwen geeft voor de toekomst."

Martín gaat na de Italiaanse Grand Prix nog altijd aan de leiding in het kampioenschap, maar zijn voorsprong op Bagnaia is teruggelopen tot achttien punten.