Martin keert in Barcelona terug bij Pramac Ducati

Martin kwam vorige maand tijdens de derde vrije training voor Grand Prix van Portugal zwaar ten val en liep daarbij breuken op aan handen en voeten. Hij werd in de week na de crash geopereerd aan zijn duim, zijn scheenbeen en zijn knie. Het herstel verliep daarna vrij voorspoedig. Eigenlijk was de Madrileen al van plan in Mugello terug te keren, maar dat circuit is dusdanig fysiek dat een comeback op het circuit niet verstandig geacht werd. Michele Pirro kwam het afgelopen weekend in actie als vervanger van Martin, de weekenden daarvoor nam Tito Rabat voor zijn rekening.

Op de machine van Pramac keert Martin dus weer terug in Barcelona. Eerder dit jaar scoorde hij een verrassende pole-position tijdens de Grand Prix van Doha, zijn tweede start in de koningsklasse. Hij scoorde dat weekend ook een podium. Martin is dit weekend de enige nieuwe rijder op de grid. Normaal gesproken is de Catalaanse GP een populair moment om een wildcard in te zetten, maar voor aankomend weekend zijn geen extra inschrijvingen binnengekomen.

Martin staat nu zeventiende in het klassement. Ondanks dat hij vier races gemist heeft, staat hij in het klassement voor rookies slechts drie punten achter Enea Bastianini en nipt voor Luca Marini.