Martin baalt, maar: "Dag om te vieren wat we bereikten als satellietteam"

"Allereerst wil ik Pecco feliciteren. Ik vind dat hij dit kampioenschap heeft verdiend. Hij heeft het hele seizoen geweldig werk geleverd en ik ben ook blij voor Ducati", trapte Jorge Martin na afloop van de Grand Prix van Valencia af tegenover de verzamelde media. De Pramac Ducati-rijder maakte voorafgaand aan de race nog kans op de wereldtitel, maar zijn rommelige race kwam na zes ronden al ten einde door een crash met Marc Marquez. Daardoor was Francesco Bagnaia al vroeg zeker van de wereldtitel, waarna hij de overwinning in de seizoensfinale ook voor zich opeiste.

In de derde ronde kwam de race van zowel Martin als Bagnaia al bijna ten einde, toen de uitdager de WK-leider wilde passeren in de eerste bocht. Hij ging daarbij wijd en raakte bijna de motorfiets van Bagnaia. "Ik probeerde Pecco in te halen. Het was een lastige plek, maar wel de beste optie om iets van de race te maken. Toen ik zag dat het te riskant was, probeerde ik erachter te blijven", blikte Martin terug op het voorval vroeg in de race. "Ik was echter geschokt door de slipstream. Ik dacht dat ik hem daardoor wijd zou drukken en dat we zwaar zouden crashen, dus dat probeerde ik te voorkomen."

Martin viel door het uitstapje terug naar de achtste positie, waarna hij zich in rap tempo wilde terugknokken richting het front. In de zesde ronde passeerde hij Maverick Viñales voor de zesde plek, waarna hij in de vierde bocht ook Marquez wilde inhalen. Dat eindigde dus in tranen. "Wellicht had ik even moeten wachten en was ik ongeduldig na het inhalen van Maverick, dus ik probeerde Marc meteen in te halen", oordeelde Martin over de crash. "Ik denk dat ik de positie had, maar toen liet hij de rem los. Toen ik al in de bocht zat, had ik het idee dat hij de lijn krapper maakte, waardoor ik niets meer kon doen. Het spijt me ook voor zijn crash, want het kwam door contact."

Trots overheerst na sterk seizoen

Door het resultaat in Valencia werd Martin niet de eerste rijder sinds Valentino Rossi in 2001 die met een satellietteam wereldkampioen werd. De Madrileen erkende dat het pijn deed om op het laatste moment naast de titel te grijpen, maar tegelijkertijd overheerste ook trots over de prestatie die hij en Pramac dit seizoen hebben geleverd. "Vandaag lijkt een dag om van te huilen en dat heb ik zeker al gedaan. Ik vond het een dag om te vergeten, maar nu zie ik het anders. Ik vind het een dag om te vieren wat we hebben bereikt als satellietteam", aldus Martin.

"We hebben historie geschreven en ik ben blij met de dertien overwinningen, weet ik veel hoeveel podiums en ronden aan de leiding. Ik denk dat we uitmuntend werk hebben verricht dit seizoen", vervolgde hij. "Het doel was om in de top-drie te eindigen en we hebben veel meer dan dat bereikt, maar je wil niet verliezen als je zo dichtbij komt. We hebben het kampioenschap vandaag niet verloren, want het was een groot probleem dat we hier met 21 punten achterstand arriveerden. Toch denk ik dat we het goed hebben gedaan. Ik denk dat we in de tweede helft van het seizoen de sterkste waren en hopelijk kunnen we volgend seizoen op dezelfde manier beginnen."