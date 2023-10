Eerder op vrijdag opende Jorge Martin het MotoGP-raceweekend in Thailand met de snelste tijd in de eerste vrije training. De belangrijkste sessie van de vrijdag zou echter pas om 10.00 uur Nederlandse tijd beginnen met de training waarin de eerste tien plaatsen in Q2 verdeeld werden. Gedurende zestig minuten kregen de 21 rijders de kans om zich bij de eerste tien te rijden, om zaterdag tijdens de kwalificatie Q1 te kunnen overslaan.

Net als in de eerste vrije training stuurde Fabio di Giannantonio zijn Gresini Ducati als eerste de baan op om aan de training te beginnen. De Italiaan zette met 1.31.389 meteen een solide tijd op de klokken, om daarna te versnellen tot 1.30.945. Zowel Francesco Bagnaia als Brad Binder was op dat moment zonder tijd te rijden alweer teruggekeerd in de pits, in het geval van eerstgenoemde met op het oog een probleem met de remmen. Terwijl Ducati aan de slag ging met de Desmosedici GP23, dook Fabio Quartararo met 1.30.835 onder de tijd van Di Giannantonio. Lang kon de wereldkampioen van 2021 niet van de eerste plek genieten, want Alex Marquez klokte kort daarna al 1.30.728 om de sessie na een kwartier aan te voeren.

Binder en Bagnaia keerden intussen terug op de baan. De regerend wereldkampioen klom tijdens zijn eerste serieuze run alweer naar de zesde positie, al drukte de KTM-rijder hem vervolgens terug naar P7. Binder klokte op 0.004 seconde van Marquez de tweede tijd, alvorens hij na zo'n twintig minuten wederom terugkeerde in de pits. De meeste rijders die wel een langere eerste run afwerkten, keerden op dat moment juist weer terug op het asfalt voor hun tweede run van de training.

Voor die tweede run lieten diverse rijders nieuwe banden monteren en dat leidde tot de nodige persoonlijke verbeteringen en snelste sectortijden. Het bracht Aprilia-rijder Maverick Viñales na zo'n 25 minuten naar de eerste positie, met 1.30.613 zette hij Marquez op een ruime tiende achterstand. Nog eens tien minuten later scherpte Di Giannantonio zijn eigen snelste tijd aan, waardoor hij op een kleine tiende van Viñales naar de tweede positie kwam. Marquez bezette op dat moment de derde plek, voor Binder, Quartararo, Raul Fernandez, Martin, Takaaki Nakagami, Luca Marini en Aleix Espargaro op de tiende positie.

Bagnaia stoeit met remmen, maar haalt Q2 wel

Bagnaia stond bij het ingaan van de laatste twintig minuten op een ietwat teleurstellende veertiende positie. Dat de Ducati-rijder het niet heel eenvoudig had, bleek wel toen hij in de laatste bocht de uitloopstrook moest opzoeken doordat hij zijn motorfiets niet afgeremd kreeg. Hij besloot meteen ook maar de pits op te zoeken om opnieuw aan de remmen van zijn Desmosedici GP23 te laten sleutelen. Andere rijders verschenen vervolgens weer op het asfalt om op verbeteringen en een plekje in Q2 te jagen. De eerste aanzet leverde Binder met 1.30.247 de koppositie op, waarna Viñales die tijd tot op zeven duizendsten van een seconde benaderde. Binder nam daarna met 1.30.121 weer wat meer afstand, al antwoordde Viñales meteen door 1.29.924 op de klokken te zetten.

Ook andere rijders slaagden er in deze laatste fase van de training in om hun tijden aan te scherpen. Zo meldde Marco Bezzecchi zich voor het eerst dit weekend aan het front door op een tiende van Viñales naar de tweede positie te komen, vlak voor Johann Zarco en Binder. Bagnaia was intussen ook weer terug op het asfalt om met nog negen minuten op de klok naar de negende stek te komen. Daarmee zou de regerend wereldkampioen buiten de boot vallen wat betreft plaatsing voor Q2, al verbeterde hij zich daarna keurig naar de zesde plek op een kwart seconde van Viñales. De echte beslissing zou echter pas vallen in de laatste zes minuten, toen de rijders nog eenmaal terugkeerden op het asfalt.

De tijden duikelden in de slotfase nog verder, met Martin die een 1.29.826 op de klokken zette om de koppositie over te nemen. Kort daarna kreeg Martin zijn Pramac Ducati niet op tijd afgeremd voor de derde bocht, wat tot de eerste crash van het weekend leidde. Desondanks kwam niemand meer aan zijn tijd, waardoor Martin de vrijdag afsloot met de snelste tijd. Viñales en Espargaro volgden op de tweede en derde positie, gevolgd door vier Ducati-coureurs met Zarco, Marini, Bezzecchi en Bagnaia. Quartararo plaatste zich met de achtste tijd eveneens rechtstreeks voor Q2, net als Binder en Augusto Fernandez op de tiende stek. Marc Marquez viel met de elfde tijd net buiten de boot, net als onder meer Di Giannantonio (veertiende), Alex Marquez (achttiende) en de tegenvallende Enea Bastianini (negentiende). Marquez was op P18 ook de laatste rijder die binnen een seconde van de snelste tijd eindigde.

De teams en rijders krijgen nu de kans om de geleerde lessen te verwerken in de afstelling voor de rest van het weekend, dat zaterdag vervolgd wordt met de tweede vrije training. Die sessie begint om 5.10 uur Nederlandse tijd, direct daarna wordt de kwalificatie verreden.

Uitslag training MotoGP GP van Thailand