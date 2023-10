Martin troeft Aprilia-coureurs af in eerste training MotoGP Indonesië

De MotoGP heeft nog zes races voor de boeg in 2023, die in de komende zeven weekenden worden afgewerkt tijdens twee triple-headers. De eerste daarvan begint dit weekend op het Mandalika International Circuit, dat gastheer is van de Grand Prix van Indonesië. In de eerste training, die om 10.50 uur lokale tijd (4.50 uur in Nederland) van start ging, stonden er eindelijk weer eens 22 coureurs aan de start: Enea Bastianini, Alex Marquez, Luca Marini en Alex Rins kregen op donderdag al groen licht om op te stappen, terwijl Marco Bezzecchi kort na zijn aankomst op vrijdagochtend alleen goedkeuring kreeg om de eerste training te rijden.

Bezzecchi was bij de start van de sessie ook de eerste rijder die zich op het asfalt meldde, al volgde de concurrentie vrijwel onmiddellijk in zijn kielzog. Met 1.43.177 zette de VR46 Ducati-coureur ook als eerste een tijd op de klokken, die wegens track limits wel weer geschrapt werd. Vervolgens noteerden alle andere rijders hun eerste rondetijd, waarvan Miguel Oliveira met 1.36.903 de snelste was. Daarna gingen de rondetijden in rap tempo omlaag. Joan Mir kwam met zijn tweede vliegende ronde even naar de eerste positie, waarna de snelste tijd via Bastianini bij Maverick Viñales terechtkwam. De Aprilia-coureur noteerde eerst 1.34.813, om daar een ronde later met 1.34.267 weer flink onderdoor te duiken.

Het tempo werd daarna verder opgevoerd. Zo pakte Marc Marquez, wiens overstap naar Gresini Ducati eindelijk in kannen en kruiken is, kort de eerste positie over van Viñales. Die antwoordde daar weer op door 1.33.200 te rijden en de koppositie te heroveren. En terwijl Mir in bocht 16 even van de baan ging, scherpte de Spanjaard van Aprilia zijn tijd nogmaals aan tot 1.32.651. Daarmee bezette Viñales na een kwartier de koppositie, voor Jorge Martin, Fabio Quartararo, Marquez en Oliveira.

Diverse crashes en uitstapjes in tweede helft VT1

Oliveira was niet veel later de rijder die de twijfelachtige eer kreeg om de eerste valpartij van het weekend te noteren. De RNF Aprilia-rijder bleef ongedeerd, maar zag vervolgens wel dat meer coureurs even in de fout gingen. Dat gold onder meer voor Aleix Espargaro, die even wijd ging in bocht 13. Ook Marquez slaagde er niet in om zijn Honda RC213V binnen de witte lijntjes te houden: na een momentje dat de achterkant uitbrak moest de coureur uit Cervera eieren voor zijn geld kiezen en in bocht 15 de uitloopstrook gebruiken. Op dat moment waren alle rijders al bezig met hun tweede - en in sommige gevallen zelfs derde - run van de openingstraining in Indonesië.

Met nog een ruim kwartier te gaan meldde regerend wereldkampioen en WK-leider Francesco Bagnaia zich voor het eerst aan het front. De Ducati-rijder klokte 1.32.570 en nam daarmee de eerste positie over, om die niet veel later weer kwijt te raken aan Viñales. Met 1.32.039 nam hij meteen weer een halve seconde voorsprong op de rest van het veld, een gat waar teamgenoot Espargaro vervolgens in dook door de tweede tijd te rijden. Toch bleven de omstandigheden op de baan listig. Dat werd bewezen door Alex Marquez, die in bocht 15 een momentje meemaakte dat vergelijkbaar was met die van zijn broer. In de laatste vijf minuten van de training schoof de Gresini-coureur zelfs nog even onderuit in de eerste bocht.

De Aprilia-coureurs leken de training lange tijd af te sluiten op de eerste twee posities, maar Martin stak daar met nog een minuut te gaan een stokje voor. De man in vorm snelde naar 1.31.811 en dat bleek uiteindelijk voldoende om de eerste training op P1 af te sluiten. Viñales verbeterde zich daarna nog wel, maar strandde op een tiende van Martin op de tweede positie. Espargaro bleef derde op ruim een halve seconde van de snelste tijd, voor de verrassende Franco Morbidelli en Bezzecchi. De VR46-coureur ging in de laatste minuut van de sessie nog wel redelijk hard onderuit in de elfde bocht, maar leek daarbij met de schrik vrij te komen. Daarachter volgde Bagnaia op de zesde positie, voor KTM-duo Jack Miller en Brad Binder, Enea Bastianini en Luca Marini op de tiende positie. Quartararo en Marquez moesten het uiteindelijk doen met posities twaalf en veertien.

De MotoGP-coureurs kunnen de data van VT1 de komende uren verwerken met hun teams, voordat om 9.00 uur Nederlandse tijd de training begint. Daarin staan de eerste tien plekken in Q2 op het spel.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Indonesië