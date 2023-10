Martin met afstand snelste in eerste MotoGP-training Australië

Vijf dagen na de door Francesco Bagnaia gewonnen Grand Prix van Indonesië opende de MotoGP het raceweekend in Australië met de eerste vrije training. Om 10.45 uur lokale tijd - 1.45 uur in Nederland begonnen alle 22 vaste rijders aan de openingssessie op Phillip Island. Ook Alex Marquez, die in de eerste vrije training in Indonesië niet fit genoeg bleek om de rest van het weekend af te werken, stapte dus op bij Gresini Ducati.

De twee voornaamste titelkandidaten kenden geen perfecte start van de eerste training. De sessie was nog geen drie minuten oud toen Jorge Martin bij het aanzetten voor zijn eerste getimede ronde meteen even wijd ging in de eerste bocht. Enkele minuten later moest ook Bagnaia even de uitloopstrook opzoeken. De regerend wereldkampioen kreeg zijn Ducati niet op tijd afgeremd voor de vierde bocht en besloot om via de toeristische route terug te keren op de baan. Op het moment dat Bagnaia van de baan ging, had Martin net de eerste positie op de ranglijst veroverd door 1.30.267 te rijden. Een ronde later ging de Pramac Ducati-rijder zelfs naar 1.29.882, waarmee hij al een kleine halve seconde sneller was dan de snelste tijd in de eerste training in 2022.

De openingsfase van de training kende dus de nodige momentjes en dat kreeg een vervolg toen Luca Marini nog binnen tien minuten na de start van de training de achterkant bijna kwijtraakte in de laatste bocht. Vervolgens noteerde Marc Marquez de eerste valpartij van het weekend door in de langzame bocht 10 onderuit te schuiven. Via de service road keerde de Repsol Honda-rijder terug in de pits, waarna hij zijn training enkele minuten later kon hervatten op zijn tweede RC213V. De tijd van Martin hield intussen stand tot het einde van de eerste run. Brad Binder was intussen naar de tweede positie gekomen op ruim vier tienden achterstand, Johann Zarco bezette op dat moment de derde positie op enkele honderdsten van de KTM-coureur.

Viñales even snelste, maar Martin herstelt orde

Ook in de tweede run bleef de tijd van Martin staan, maar diverse rijders grepen het moment wel aan om zich te verbeteren. Maverick Viñales slaagde daarin door op twee tienden van de snelste tijd naar de tweede positie te komen. Enkele minuten later haalde ook Augusto Fernandez een flinke hap van zijn tijd, waardoor hij op een kleine drie tienden van Martin naar P3 kwam. Alex Rins meldde zich met zijn tweede run op de veertiende positie, maar die run kwam wel vroegtijdig ten einde voor de LCR Honda-rijder. In bocht 6 tekende hij namelijk voor de tweede crash van de sessie.

In de laatste vijftien minuten van de openingstraining meldden alle rijders zich op het asfalt voor hun laatste run. Daarin ging het voor Bagnaia opnieuw niet helemaal van een leien dakje, want voor de tweede keer in de sessie zocht hij de uitloopstrook van bocht 4 op. De WK-leider zou vervolgens naar de pits komen om de training af te sluiten op de elfde positie. Titelrivaal Martin zag in de slotfase Viñales met 1.29.777 voorbijkomen op de ranglijst, maar zelf was hij op dat moment ook bezig met een behoorlijke verbetering. Die kwam met 1.29.266, waarna de Spanjaard zijn tijd bij het vallen van de vlag nog aanscherpte tot 1.29.039.

Met die tijd sloot Martin de eerste vrije training op Phillip Island af op de eerste positie. Op meer dan zeven tienden achterstand kwam Fernandez in de absolute slotfase naar de tweede positie, op slechts 0.018 seconde gevolgd door Viñales op P3. Binder noteerde de vierde tijd, maar gaf al meer dan een seconde toe op Martin. Achter de Zuid-Afrikaan waren de verschillen een stuk kleiner, met Zarco binnen een tiende op de vijfde positie. Marco Bezzecchi en Alex Marquez klokten op de zesde en zevende positie precies dezelfde tijd en ook Jack Miller, Enea Bastianini, Aleix Espargaro en Bagnaia zaten binnen een tiende van de zesde positie. Marquez was op de twaalfde stek de beste Honda-rijder, terwijl Fabio Quartararo de achttiende tijd reed en de beste Yamaha-coureur was.

De MotoGP-coureurs werken later op vrijdag de belangrijke tweede training van de dag af. Vanaf 6.00 uur kunnen tien coureurs zich al verzekeren van een plekje in Q2.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Australië