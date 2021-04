Lorenzo haalt uit: Yamaha behandelt Morbidelli niet goed

Franco Morbidelli maakte in 2020 indruk met de tweede plaats in het MotoGP-kampioenschap. Toch rijdt hij dit jaar op de ‘A-spec’ M1, feitelijk een lichte upgrade van de machine uit 2019. Het fabrieksduo Maverick Viñales en Fabio Quartararo verdeelde op de nieuwe fabrieksmotor de winst in de eerste drie Grands Prix van 2021. Morbidelli staat momenteel op de elfde plaats in het MotoGP-kampioenschap en kan zich vooralsnog niet mengen in de strijd om de prijzen.

“Ik heb misschien een vrij sterke mening maar ik denk dat Yamaha Franco op dit vlak niet op de juiste manier behandelt. Hij werd vorig jaar ten slotte tweede”, zei Jorge Lorenzo in zijn YouTube-show 99 Seconds. “Ducati geeft de vier rijders [van het fabrieksteam en Pramac] praktisch dezelfde machine. Yamaha doet dat niet, uitgerekend met Franco. Ik ben van mening dat Franco dezelfde behandeling van Yamaha moet eisen. Hij moet dreigende taal uitslaan en gesprekken openen met andere fabrikanten die hem graag willen helpen. Maar zodra hij zijn helm op zet en de handschoenen aantrekt moet hij zich concentreren om het maximale uit zichzelf te halen en Yamaha te laten zien dat ze verkeerd zitten door hem niet dezelfde behandeling te geven.”

Tips voor Maverick Viñales

Lorenzo ging ook in op de voornaamste zwakke plek van Yamaha-fabrieksrijder Maverick Viñales, die op Portimao niet verder kwam dan een teleurstellende elfde stek: “Hij is nog jong. Hij komt er wel bovenop en zal weer races winnen. Het is overduidelijk dat twee handicaps hem parten spelen. Ten eerste de starts: die moet hij echt verbeteren. Hij moet serieus aan de slag gaan met het verbeteren van zijn starts, want die beperken hem enorm. En daarnaast die emotionele ups en downs van hem. Hij moet in zijn hoofd consistenter worden want er zijn immers altijd problemen. De Yamaha gaat op sommige circuits niet goed, op andere banen ben je zelf niet snel genoeg of loopt het niet lekker. Je crasht, je krijgt blessures, momenten waarop je fysiek of emotioneel in mindere staat verkeert. Dan moet je consistent zijn, altijd positief denken, zonder excuses op jacht gaan naar het maximale resultaat en niet roepen dat alles een drama is.”