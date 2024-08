Marc Márquez is bezig aan zijn beste MotoGP-seizoen sinds hij in 2020 zijn rechter bovenarm brak bij een zware crash in de seizoensopener in Jerez. Aan die blessure is hij tot en met 2022 vier keer geopereerd, pas toen werd hij weer volledig fit en kon hij zonder beperkingen op een MotoGP-motorfiets rijden. Inmiddels lijkt de armblessure dus een kwestie uit het verleden, maar Jorge Lorenzo vermoedt dat Márquez er nog altijd wat hinder van ondervindt. "In sommige remzones kun je zien dat hij nog gehinderd wordt door die blessure. Dit alles zorgt er samen voor dat een kampioen als Marc Márquez ook op ogenschijnlijk de beste motorfiets nog steeds geen races wint - ondanks dat hij niet op de nieuwste versie zit", zegt de drievoudig MotoGP-kampioen bij DAZN, waar hij tegenwoordig analyses verzorgt.

Daar waar een overwinning tot dusver is uitgebleven sinds zijn overstap naar Gresini Ducati, beleeft Márquez nu wel zijn beste seizoen in jaren. De 31-jarige Spanjaard boekte al vijf sprintpodiums en mocht na de Grands Prix ook vier keer naar het ereschavot. Het leidt tot de vierde plek in de tussenstand met 192 punten, achter drie rijders op de nieuwste versie van de Ducati Desmosedici. Márquez moet het dus doen met de GP23 van vorig jaar. Als hij wel over de GP24 had beschikt, dan denkt Lorenzo dat zijn voormalige teamgenoot wel een race had gewonnen.

"Misschien had hij gewonnen met de motor van 2024. Is het mogelijk dat hij aan de leiding zou gaan in het wereldkampioenschap? Dat weet ik niet", twijfelt Lorenzo, om eraan toe te voegen: "Op technisch niveau zat hij in 2019, voor zijn blessure, zo ver voor zijn rivalen. Hij was superieur ten opzichte van velen, niet alleen qua titels, maar ook op technisch en fysiek niveau. Na zijn overstap dacht men: de beste rijder met de beste motorfiets gaat het seizoen domineren. Maar tot nu toe heeft hij nog geen zege geboekt. Hij heeft er wel voor gestreden en hij heeft podiums behaald, maar hij heeft nog niet gewonnen terwijl hij Marc Márquez is."

Nieuwe wereldtitel nog mogelijk?

Het leidt Lorenzo naar de conclusie dat Márquez nog altijd hinder ondervindt van de blessure die hij in 2020 in Jerez opliep. Toch sluit de voormalig rijder van Mallorca niet uit dat Márquez nogmaals een wereldtitel wint in de MotoGP. "We hebben geweldige kampioenen als Mick Doohan gezien die vier wereldtitels winnen op praktisch anderhalf been. Mogelijk hebben we de laatste titel van Marc nog niet gezien, maar het wordt voor hem niet eenvoudig om nog een titel te winnen", erkent Lorenzo, die in de toekomstige teamgenoot van Márquez bij Ducati zijn voornaamste concurrent ziet. "Jorge Martín gaat naar Aprilia, maar hij komt naast Pecco Bagnaia, die jonger is dan hij, maar ook heel snel en bijna perfect is."