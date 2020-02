Lorenzo keert terug naar Yamaha en wordt testrijder

Lorenzo reed negen seizoenen voor Yamaha en won in die periode maar liefst drie wereldtitels. Hij vertrok vervolgens in 2016 naar Ducati en sloot zijn carrière afgelopen jaar af bij Honda. Met name bij die laatste partij kwam de coureur amper aan pijnvrij rijden toe. Na een zware valpartij in Assen besloot de coureur dat het genoeg was, in Valencia kondigde hij vervolgens zijn afscheid van de MotoGP aan. Motorsport.com kon eerder deze winter al melden dat Lorenzo een rol als testrijder aangeboden had gekregen, donderdag volgde de officiële bevestiging.

Yamaha heeft laten weten dat het testprogramma van Lorenzo bestaat uit de pre-season tests, te beginnen met de Shakedown van 2 tot en met 4 februari op het circuit van Sepang. Daarnaast komt hij in actie tijdens de officiële IRTA-tests als ook enkele privétests van Yamaha. De Spanjaard zal nauw samenwerken met Silvano Galbusera, de voormalig crew-chief van Valentino Rossi. Voorlopig heeft Yamaha nog geen wildcards ingepland voor Lorenzo, maar het merk staat daar eventueel wel voor open als de coureur besluit dat hij wil racen.

“Ik ben heel blij met de beslissing dat ik voor het Yamaha Factory Test Team ga werken”, zei Lorenzo. “Ik wilde na mijn carrière altijd betrokken blijven bij de MotoGP en terugkeren in de paddock, dit is daarom een passende rol voor mij. Ik ken het team en de M1 heel goed. De Yamaha paste erg goed bij mijn stijl en het wordt interessant om te zien wat er gaat gebeuren als ik weer ‘op mijn oude motor’ ga rijden.”

Hij vervolgde: “Met veel plezier keer ik terug bij Yamaha, het brengt me terug naar mooie herinneringen. We hebben samen veel gewonnen, we weten dat we sterk kunnen zijn. Ik wil Yamaha bedanken voor de kans dat ik nog steeds met m’n grote liefde bezig kan zijn: het pushen van de limieten op snelle motoren. Het is fijn dat ik dat kan combineren met een iets rustiger leven dan in de afgelopen jaren. Ik ben zeer gemotiveerd om weer aan de slag te gaan en kan niet wachten om te beginnen. Ik werk voor de toekomst van Yamaha en hoop dat ik met mijn ervaring de engineers en rijders van Yamaha kan helpen.”

Lorenzo is niet de eerste voormalig toprijder die een contract als testrijder heeft getekend. Een paar jaar geleden trok Casey Stoner naar Honda en later Ducati, Dani Pedrosa werd vorig jaar aangetrokken door het fabrieksteam van KTM. Yamaha heeft het testprogramma voor 2020 overhoopgegooid nadat er vorig jaar twee aparte testteams waren in Japan en Europa. Jonas Folger was de rijder van het Europese testteam, maar hij kreeg geen nieuw contract voor dit seizoen. Het Japanse merk heeft nu weer een testteam met testrijders Kohta Nozane en Katsuyuki Nakasuga. Lorenzo is nu aan dat tweetal toegevoegd.