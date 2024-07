Lorenzo prijst Acosta: "Talent van Stoner, Rossi en Márquez"

Voor zijn MotoGP-debuut stond er veel druk op rookie Pedro Acosta om te presteren. Van de Spanjaard werd veel verwacht na zijn sterke opmars in de juniorcategorieën en in de eerste seizoenshelft van 2024 heeft hij aan alle verwachtingen voldaan - en overtroffen. De Tech3 GasGas-rijder stond al meermaals op het podium en is regelmatig vooraan te vinden. De 20-jarige coureur kan rekenen op veel lof vanuit de MotoGP-wereld, zo ook van drievoudig kampioen Jorge Lorenzo.

"Wat hem zo anders maakt dan de anderen, is de voorbereiding, de duizenden en duizenden uren die hij heeft gereden sinds hij een kind was - en dat op grote motoren", zegt Lorenzo tegen de Spaanse tv-zender DAZN. "Op zijn leeftijd hebben de anderen de helft of drie keer minder uren aan training en voorbereiding dan hij. Hij heeft de kwaliteiten van een Casey Stoner en Valentino Rossi, evenals het charisma. En [de kwaliteiten] van Marc [Márquez], naast ambitie en geloof in zichzelf." Wel zou de oud-MotoGP-rijder de jonge Acosta een belangrijke tip willen meegeven: "Wees voorzichtig met crashes, een ernstige blessure kan een carrière verkorten."

Naast Lorenzo houdt ook 31-voudig Grand Prix-winnaar Dani Pedrosa de carrière van Acosta nauwlettend in de gaten. Pedrosa heeft daarbij nog een link naar de rookie door zijn testwerk bij KTM. Hij ziet Acosta als een grote aanwinst voor het Oostenrijkse merk, dat hem in 2025 al promoveert naar het fabrieksteam en dus naast Brad Binder zet. "Elke keer dat hij van de ene naar de andere categorie ging, gaf hij toe dat hij zich meer op zijn gemak voelde. Hij is gewend om met grote motoren op hele kleine circuits te rijden", vertelt Pedrosa. "Iedereen in de fabriek is te spreken over zijn prestaties, dat is ook wat KTM nodig had. Volgend jaar zal hij, met meer ervaring, naar een hoger niveau gaan." Voordat zijn debuutseizoen van start ging, kreeg Acosta nog wel wat advies van de ervaren Pedrosa. "In de wintertest gaf ik hem het advies om voorzichtig om te gaan met de banden", legt de Spanjaard uit. "Deze motor kan je soms verrassen en dan kun je zo in het ziekenhuis belanden."