Lorenzo: “Nooit gedacht dat Rossi voor satellietteam zou rijden”

Lorenzo en Rossi waren zeven jaar lang teamgenoten bij Yamaha en waren in die tijd behoorlijk succesvol. Terwijl Lorenzo al enige tijd gestopt is, zet Rossi nog een paar jaar door. Voor 2021 heeft hij een eenjarig contract getekend met een optie voor nog een seizoen. Hij stapt echter wel over naar Petronas Yamaha SRT, het fabrieksteam kiest voor de toekomst en haalde Fabio Quartararo.

“Ik vond het verrassend dat Yamaha’s beslissing ervoor zou zorgen dat Rossi voor een satellietteam zou rijden”, zei Lorenzo in gesprek met Sky Sports Italia. “Dat had ik niet gedacht, maar aan de andere kant denk ik ook niet dat het heel nadelig zal zijn voor hem. Hij gaat het gewoon goed doen. We hebben gezien dat Quartararo en [Franco] Morbidelli goede resultaten scoorden, de motor is competitief, maar het merk moet ook aan de toekomst denken. Toen ik in 2008 bij het team kwam waren ze al bezig met een plan B voor het geval dat Valentino zou vertrekken [er werd gesproken over een eventueel vertrek naar de Formule 1] en ze kozen voor mij, een jonge rijder. De toekomst ligt bij de jonge coureur, het is logisch dat ze voor Quartararo kiezen.”

Dovizioso en Ducati kunnen trots zijn op samenwerking

Lorenzo was twee jaar bij Ducati de teamgenoot van Andrea Dovizioso, al was de band tussen de beide rijders niet altijd even goed. De werkrelatie met Ducati was ook flink verstoord. Hij bracht het team halverwege vorig jaar op de hoogte van zijn vertrek en nu zit Dovizioso voor 2021 zonder team. “Het is normaal dat er frictie is als de samenwerking tot een eind komt, al zijn er twee verschillende versies van het verhaal. Beiden denken ze dat de ander een fout gemaakt heeft. Andrea verdedigt zijn imago en trots, Ducati doet hetzelfde. Het is denk ik wel een succesvol huwelijk geweest. Het team kan weer voor de titel vechten, dus daar kunnen ze volgens mij blij mee zijn.”

Na een omzwerving bij Ducati en Honda ging Lorenzo aan het eind van 2019 met MotoGP-pensioen. De stint als testrijder bij Yamaha was niet heel succesvol en inmiddels heeft Lorenzo voor zichzelf besloten dat hij niet terug zal keren als rijder. Een eventuele testrol bij Aprilia, waarover gesproken werd, gaat dan ook niet door. “Ik heb veel plannen voor de toekomst die minder stressvol zijn dan het racen in de MotoGP, maar die mij wel uitdaging bieden. Ik zou bijvoorbeeld wel commentaar voor de televisie willen doen en ik sluit ook niet uit dat ik mijn ervaring ga gebruiken om jongere rijders te begeleiden.”