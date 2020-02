Lorenzo denkt nog niet aan comeback in MotoGP

Lorenzo zette afgelopen najaar een streep onder een carrière van twaalf jaar in de MotoGP. Halverwege zijn contractperiode bij Honda leverde hij de overeenkomst in en kondigde hij zijn afscheid uit de topklasse van de motorsport aan. Nadat de coureur eind vorige maand aangekondigd werd als testrijder bij Yamaha, maakte hij begin deze week zijn debuut op de M1. De Spanjaard voelde zich onmiddellijk thuis op op de machine. Dit bracht uiteraard speculaties op gang over een eventuele terugkeer volgend seizoen.

Gevraagd of hij aan een dergelijk scenario dacht voor 2021, zei hij: “Ik was eerst van plan om volledig te stoppen als ik met pensioen zou gaan. Ik heb achttien jaar keihard gewerkt om competitief te zijn en te winnen. Ik heb hard gewerkt om mijn missie te vervullen. Nu heb ik een andere fase van mijn leven bereikt. Maar ik moet ook zeggen dat ik erg genoten heb om weer op de Yamaha te rijden. Ik voelde de blijdschap die ik lange tijd niet gevoeld heb. De laatste keer dat ik op professioneel vlak zo blij was, was toen ik drie uit vier races won in 2018. Toen was ik heel blij. Helaas met de blessures en de slechte resultaten heb ik me niet zo gevoeld in de afgelopen anderhalf jaar. Deze dagen voelde ik me heel erg blij. Als ik in Valencia [bij zijn afscheid] heb gezegd dat er 99 procent kans was dat ik niet terug zou komen… Misschien is het nu 98 procent.”

Yamaha staat open voor wildcard

Het zou echter goed kunnen dat Lorenzo dit jaar al terugkeert in competitie als Yamaha besluit een wildcard in te zetten. De fabrikant staat open voor een dergelijke terugkeer. “We hebben dit besproken en het is optioneel voor ons”, aldus Yamaha-teambaas Lin Jarvis. “Als hij voelt dat hij graag weer zou willen racen en als wij de capaciteit hebben om dat te faciliteren, zullen we dat doen. Ons doel van het contract met Jorge is dat we de motor ontwikkelen. Het is waarschijnlijker dat we een Grand Prix selecteren waar het voor ons heel nuttig is om een wildcard te doen en dan een test. We zullen niet zomaar een race uitzoeken waar het voor ons niet logisch is om een wildcard te doen. Dat zullen we samen bespreken. Jorge moet zich comfortabel voelen en zeker weten dat hij kan racen, maar waarom niet?”