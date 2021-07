Lorenzo: Viñales had het moeilijk met snelheid van Quartararo

Daags na de TT van Assen kondigde Yamaha aan dat het tot eind 2022 doorlopende contract van Maverick Viñales in overleg ontbonden wordt. Daarmee wordt de samenwerking eind dit jaar na vijf seizoenen beëindigd. In 2017 kwam de Spanjaard naar de fabrieksformatie van Yamaha als vervanger van Jorge Lorenzo. In de loop der tijd is de relatie tussen beide partijen echter behoorlijk verslechterd en dat is vooral dit jaar gebeurd. Teamgenoot Fabio Quartararo is tot dusver de dominante factor gebleken in de MotoGP met vier zeges in negen races. Hij verdedigt in de zomerstop een voorsprong van 34 punten.

Het contrast met Viñales kan haast niet groter zijn. De Spanjaard won de openingsrace in Qatar, maar kwam tot zijn tweede plek in Assen niet in de buurt van het podium. Dat de 26-jarige rijder gaat vertrekken kwam als een verrassing voor Lorenzo, die wel een vermoeden heeft wat de oorzaak is. “Iedereen wist dat de relatie tussen Yamaha en Viñales niet gemakkelijk was, maar niemand verwachtte deze split. Viñales had het erg zwaar door de snelheid van Quartararo, die bijna altijd zijn betere was”, vertelde Lorenzo aan Sky Sports Italia. “Dat is niet makkelijk. Hij is iemand die alle potentie heeft, maar hij heeft wanhopig een ander pad gekozen nadat hij in vijf jaar geen titel heeft gewonnen met Yamaha. Aprilia is beter geworden, maar het staat niet vast dat hij daarheen gaat. Hij kan misschien naar Suzuki of Ducati, we zullen zien wat hij gaat doen.”

In de titelstrijd lijkt er dus geen maat te staan op Quartararo. De Fransman is bezig aan zijn derde seizoen in de MotoGP en heeft halverwege een gezonde marge op landgenoot Johann Zarco, die de tweede plek bezet in het klassement. Lorenzo ziet Quartararo dan ook als de uitgesproken favoriet om in 2021 beslag te leggen op zijn eerste MotoGP-wereldtitel. “Aangezien Marc Marquez meer dan een jaar was uitgeschakeld, was 2020 een beetje een vreemd kampioenschap. Quartararo is erin geslaagd om veel volwassener te worden en is nu sterker dan vorig seizoen. Hij is absoluut de favoriet voor de titel. Ik weet zeker dat Marquez langzaam maar zeker weer sterker gaat worden.”