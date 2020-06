Lorenzo zou “geen gebrek aan aanbiedingen” hebben voor comeback

De Spanjaard besloot aan het eind van vorig seizoen zijn helm aan de wilgen te hangen als gevolg van een pijnlijk seizoen op de fabrieksmachine van Honda. Gedurende de winter verkaste Lorenzo vervolgens als testrijder naar Yamaha, het merk waar hij negen jaar in dienst reed en zijn drie wereldtitels in de MotoGP won. De coureur had al een datum staan voor zijn comeback, maar de MotoGP kondigde recent aan dat wildcards dit seizoen niet plaatsvinden. Verschillende rijders hebben vraagtekens gezet bij Lorenzo’s beslissing om met een wildcard terug te keren bij Yamaha, waaronder Aprilia-rijder Aleix Espargaro en voormalig Honda-teamgenoot Marc Marquez.

In gesprek met Radio Catalunya zei Lorenzo: “Ik heb altijd gezegd dat mijn eerste intentie was om definitief met pensioen te gaan. Maar het kan niet gezegd worden dat ik het nooit meer zou proberen. Ik was ervan overtuigd, ik heb een lange en succesvolle carrière gehad, maar ik heb mezelf ook veel pijn gedaan. Op economisch vlak ben ik in de gelukkige positie geweest om geld te sparen zodat ik nu leuke dingen kan doen. Ik geniet van het leven en ook van de andere dingen die ik doe, maar ik voel me ook gelukkig dat ik nog zestien tot achttien dagen per jaar als testrijder op een MotoGP-machine mag zitten. Zo kan ik nog mooie dingen doen en stel ik mezelf niet bloot aan de risico’s. Dit is volgens mij de perfecte job op dit moment.”

Hij voegde toe: “Iedereen heeft een mening en je moet respecteren wat iedereen denkt. Ik denk dat Pol gelooft wat hij zegt en hij verklaart het met respect, dat begrijp ik. Persoonlijk denk ik dat ik geen gebrek aan aanbiedingen zou hebben als ik weer zou willen beginnen. Maar dat is op dit moment niet het geval en ik voel me prima hier.”

Lorenzo heeft tot op heden nog maar twee dagen op de Yamaha gereden, tijdens de Sepang-shakedown en de derde dag van de officiële pre-season test. Hij heeft echter alleen nog maar op de 2019-versie van de M1 gereden.

Met medewerking van German Garcia Casanova