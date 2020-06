Lorenzo over Barcelona 2009: “Rossi was beter met de remmen”

Na een ijzersterk debuutseizoen was Lorenzo in 2009 behoorlijk gewaagd aan teamgenoot Rossi. De twee vochten tijdens de Grand Prix van Barcelona een memorabel duel uit, de race is later door velen bestempeld als de mooiste MotoGP-race ooit. Lorenzo was de verliezer van het duel nadat Rossi in de laatste bocht de beslissende inhaalactie plaatste, maar erkende dat de race een belangrijke rol speelde in zijn verdere carrière. In gesprek met BT Sport blikte Lorenzo terug op de race die verreden werd op zondag 14 juni 2009. Een gebrek aan ervaring speelde hem parten in die race, zei Lorenzo. “Ik was op dat moment nog iets te koppig om de deur dicht te gooien. Ik vreesde ervoor dat te doen en niet de lijn te rijden die ik de hele race al reed. Dat is waarom ik niet echt wist wat ik moest doen, hij profiteerde van de situatie.”

Met de kennis van nu zou Lorenzo het duel anders aangepakt hebben. “Ik was op dat moment 22 jaar oud, ik had niet de ervaring die ik nu heb. Valentino was al bijna 30 op dat moment en had enorm veel ervaring. Ik geef toe dat hij onder normale omstandigheden altijd beter was in het remmen. Ik begreep met de Ducati wel hoe ik zo laat mogelijk kon remmen, maar in die periode met Yamaha was hij sterker en daar profiteerde hij ook van. Mijn sterke punt lag meer in de bochtensnelheid dan in het remmen. Hij had deze kwaliteit beter onder de knie dan ik. Wat er gebeurd was als ik de bocht een meter meer naar binnen had aangesneden? We zullen het nooit weten, maar dan had ik het waarschijnlijk op kunnen vangen en was de zege voor mij geweest. Misschien had ik de binnenkant van de bocht genomen en dan zou ik alsnog naar buiten gegaan gegleden zijn waardoor hij me ingehaald had. Kortom, je weet het nooit.”

“Ik was oneerbiedig”

Lorenzo kende een bliksemdebuut in de MotoGP. Al in zijn eerste race pakte hij pole-position, al in zijn derde optreden stond hij op de hoogste trede van het podium. Ook in 2009 begon Lorenzo weer ijzersterk aan het seizoen met twee overwinning in de eerste vier races. Dat zorgde er wel voor dat Lorenzo niet meteen respect had voor de tegenstand in de zwaarste klasse. “Toen ik van de 250cc-klasse overstapte naar de MotoGP was ik zeer oneerbiedig wat betreft mijn houding. Ik wilde alles zo snel mogelijk doen en ik dacht dat alles mogelijk was. Ik kende geen grenzen”, vervolgde hij. “Het was misschien een beetje arrogant omdat ik zei dat ik geen idolen had, ook Valentino niet. Hij en zijn fans konden dat niet echt waarderen, ze waren het niet gewend dit te horen. Maar dat is wat ik dacht, ik kende geen grenzen. Dat is ook de reden dat ik deze uitzonderlijke resultaten kon scoren, maar daarna had ik ook crashes in China en Le Mans. In Mugello keerde ik weer met beide benen terug op de grond en veranderde mijn perspectief.”

Met medewerking van Lewis Duncan