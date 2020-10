Lorenzo heeft aanbod Aprilia op zak: "Een interessant plan B"

Lorenzo bevestigde vrijdag in de Spaanse sportkrant AS dat hij een aanbieding op zak heeft. "Het is waar", reageerde Lorenzo op de vraag of hij een ander aanbod heeft gekregen. "Zoals ik een paar weken geleden ook gezegd heb wil ik graag bij Yamaha blijven, dat is de eerste optie. Ik heb met hen gewonnen en ik voel me goed op die motor, maar er zijn ook andere opties. En die andere optie is Aprilia."

De twijfel bij Lorenzo wordt veroorzaakt door de handelingswijze van Yamaha. Dat merk voert op dit moment ook gesprekken met Andrea Dovizioso, die na dit seizoen afzwaait bij Ducati. Het zou daardoor kunnen dat Lorenzo op een zijspoor raakt bij de Japanse fabrikant. De coureur kwam dit seizoen pas een handvol dagen in actie. Lorenzo reed twee dagen in Sepang die aanvankelijk niet op de planning van Yamaha stonden. Na de onderbreking door het coronavirus had Lorenzo in principe te horen gekregen dat hij niet meer zou rijden. Toch werd hij opgeroepen voor de verkenningstest op Portimao, waar volgende maand de MotoGP-finale gehouden wordt.

"In juni kreeg ik van Yamaha te horen dat er waarschijnlijk geen tests meer zouden komen, ik besloot daarop mijn trainingsprogramma iets terug te schroeven. Ik wist niet wat ik volgend jaar ging doen en anders zou ik tot februari niet meer testen. Ik stapte van mijn regime af en ineens belde [Yamaha's sportief directeur Massimo] Meregalli dat ik in Portimao moest testen. Daar stond ik niet in de beste vorm aan de start, maar nog meer dan dat: ik had op dat moment al acht maanden niet meer op een MotoGP-motor gereden. Dat is een extreem ding en dus verlies je alles."

Verzachtende omstandigheden voor 'twijfelachtige' prestaties

Lorenzo wees naar andere verzachtende omstandigheden waardoor hij niet optimaal kon presteren in Portimao en zo'n vier seconden langzamer was dan Aleix Espargaro op de Aprilia. "Ik heb recent met [teammanager] Lin Jarvis gesproken en ik dacht dat hij me begreep. Ik kreeg het gevoel dat ze door de test begonnen te twijfelen of ik nog wel competitief was, maar ik zou het oneerlijk vinden als ze Portimao gebruiken als referentie. Ook omdat ik een verleden bij het merk heb en mijn prestaties aan het begin van het jaar in Sepang wel goed waren."

Lorenzo zit dus in de wachtkamer wat betreft zijn verdere loopbaan bij Yamaha, maar hoopt dat het goedkomt voor volgend seizoen. "Dat is mijn prioriteit omdat het huidige team altijd de voorkeur geniet, ook omdat ik de mensen goed ken en wat ik met hen bereikt heb. Yamaha is het enige merk waarmee ik wereldkampioen geworden ben en de M1 is voor mij altijd een goede motor geweest." Maar doordat Yamaha twijfelt, is Aprilia opgedoken en ook dat is een interessante optie. "Ik heb gezegd waar mijn prioriteiten liggen, mijn doel is om door te gaan als testrijder en als dat niet goedkomt ben ik bereid om te kijken naar een plan B. Aprilia is wat dat betreft een interessante optie."

Lorenzo heeft een verleden bij Aprilia. In 2006 en 2007 reed hij op motorfietsen van het merk toen hij uitkwam in de 250cc-klasse. In beide seizoenen werd hij wereldkampioen.