In beeld: De jongste debutanten in de MotoGP

13 - Jorge Lorenzo: 20 jaar, 10 maanden en 5 dagen 1 / 13 Foto door: Yamaha Motor Racing Jorge Lorenzo maakte in 2008 zijn debuut bij het fabrieksteam van Yamaha.

12: - Marco Melandri: 20 jaar, 9 maanden en 2 dagen 2 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Melandri debuteerde in 2003 bij het Fortuna Yamaha Team, hij ging eind 2019 met pensioen na een carrière van ruim zestien jaar.

11 - Dani Pedrosa: 20 jaar, 5 maanden en 26 dagen 3 / 13 Foto door: Repsol Media Pedrosa debuteerde in 2006 en reed zijn gehele carrière voor Repsol Honda waar hij aan het eind van 2018 afzwaaide.

10 - Chaz Davies: 20 jaar, 5 maanden en 12 dagen 4 / 13 Foto door: Todd Corzett De Brit debuteerde in 2007 bij satellietteam Pramac D'Antin Ducati

9 - Casey Stoner: 20 jaar, 5 maanden en 10 dagen 5 / 13 Foto door: Team LCR De Australiër werd tweevoudig wereldkampioen met Honda en Ducati na zijn MotoGP-debuut in 2006.

8 - Maverick Viñales: 20 jaar, 2 maanden en 17 dagen 6 / 13 Foto door: Suzuki MotoGP Voormalig Moto3-kampioen Maverick Viñales debuteerde toen hij net twintig jaar was geworden bij Suzuki. Hij rijdt inmiddels voor het fabrieksteam van Yamaha.

7 - Jack Miller: 20 jaar, 2 maanden en 11 dagen (debutó en 2015, con LCR Honda) 7 / 13 Foto door: Red Bull Content Pool Uit dezelfde lichting als Viñales kwam ook Jack Miller, hij maakte echter rechtstreeks vanuit de Moto3 zijn debuut op het hoogste niveau. Inmiddels rijdt Miller alweer enkele jaren voor Pramac Ducati.

6 - Marc Marquez: 20 jaar, 1 maanden en 19 dagen 8 / 13 Foto door: Repsol Media De Spanjaard behoeft geen verdere introductie meer nadat hij sinds zijn debuut als een wervelwind door de MotoGP is gevolgen. In 2020 pakte de coureur zijn zesde MotoGP-titel, wat betekent dat hij in zijn carrière slechts eentje verloren heeft.

5 - Aleix Espargaró: 20 jaar en 1 maand (debutó en 2009, con Scot Racing Team MotoGP) 9 / 13 Foto door: Pramac Racing Aleix Espargaro behoort inmiddels tot de veteranen van de MotoGP-klasse, hij debuteerde in 2009 bij Pramac Racing en is inmiddels fabrieksrijder bij Yamaha

4 - Fabio Quartararo: 19 jaar, 10 maanden en 19 dagen 10 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo was de verrassende naam die opdook toen Petronas Yamaha SRT haar line-up voor 2019 bekendmaakte. De coureur maakte zijn debuut en is in rap tempo uitgegroeid tot een van de snelste rijders in de klasse.

3 - Iker Lecuona: 19 dagen, 10 maanden en 11 dagen 11 / 13 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona is in Valencia de eerste MotoGP-debutant die in dit millennium geboren is. Hij vervangt de geblesseerde Miguel Oliveira bij Tech 3 KTM.

2 - Michel Fabrizio: 19 jaar, 6 maanden en 28 dagen 12 / 13 Foto door: WCM In 2004 maakte Michel Fabrizio zijn MotoGP-debuut bij Harris WCM. De coureur was op dat moment slechts negentien jaar en had een enkel seizoen in de 125cc-klasse aan ervaring. Hij vervolgde zijn carrière later in het WK Superbikes waar hij enkele races won.