Rea sluit wissel naar MotoGP in 2022 niet uit: “Zeg nooit nooit”

De rijderscarroussel in de MotoGP is kort voor de zomerstop op gang gekomen door Maverick Viñales. Daags na de Dutch TT in Assen werd bekend dat zijn doorlopende contract bij Yamaha eind 2021 wordt ontbonden. Dat zorgt voor een opening bij de fabrieksformatie van de Japanse fabrikant, waarvoor Franco Morbidelli de favoriet is. Er lijkt bij Petronas Yamaha SRT dus een plekje vrij te komen. Dat worden er mogelijk twee, als Valentino Rossi na dit jaar stopt met racen of op zijn eigen VR46 Ducati gaat racen.

En dus is SRT druk aan het zoeken naar kandidaten voor een zitje voor 2022. Duidelijk is in ieder geval dat Toprak Razgatlioglu en Garrett Gerloff dat niet meer zijn. De twee Yamaha WSBK-rijders hebben recent een nieuw contract ondertekend. Ook regerend WSBK-kampioen Jonathan Rea is op papier geen kanshebber. Ondanks meerdere MotoGP-aanbiedingen kwam hij nog niet in de verleiding om zijn plekje bij het Kawasaki WSBK-team af te staan. Hij tekende vorig jaar zelfs nog een meerjarige deal bij Kawasaki. Toch sluit Rea niet uit dat hij de kans bij SRT grijpt als die zich daadwerkelijk aandient. “Ja, dat zit altijd in mijn hoofd”, antwoordde hij op Assen toen hem werd gevraagd of hij nog nadacht over een overstap naar de MotoGP. “Ik bedoel, ik rij beter dan ooit. Ik zit echt op de piek van de balans tussen rijden en leven. Dus, zeg nooit nooit.”

Rea toonde zich op zijn beurt verbaasd dat Razgatlioglu en Gerloff de MotoGP links laten liggen en voor een langer verblijf in de WSBK kozen. Laatstgenoemde maakte in de aanloop naar het raceweekend op Assen echter duidelijk dat hij geen aanbieding heeft ontvangen van SRT voor een overstap naar de MotoGP. “Ik heb nog geen aanbieding gekregen. Het is natuurlijk een moeilijk besluit dat de teams moeten maken, maar nee”, zei Gerloff, die vorige maand tijdens de TT op Assen bij SRT inviel voor de geblesseerde Morbidelli. “Ik had de [WSBK-]aanbieding van Yamaha en dat was het enige wat ik had. Dat nam ik maar wat graag aan, want ik ben heel blij met Yamaha en ook heel blij met GRT. Ik was dus blij dat ik dit enige bod aan kon nemen.”