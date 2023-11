De joker die Bagnaia over heeft in MotoGP-titelstrijd van 2023

Met nog drie raceweekenden voor de boeg zit er slechts dertien punten verschil tussen WK-leider Francesco Bagnaia en uitdager Jorge Martin. Laatstgenoemde won in Thailand beide races, al deed hij dat op zondag door met een te lage bandenspanning te rijden. De Pramac-rijder kreeg daardoor een officiële waarschuwing aan de broek en zal in het restant van het MotoGP-seizoen 2023 moeten oppassen. Een nieuwe overtreding van de bandendrukregels, die sinds de GP van Groot-Brittannië gelden, betekent namelijk dat Martin een tijdstraf van drie seconden oploopt.

Martin mag op dit front dus niet meer in de fout gaan, maar zelf verwacht hij niet dat dit van invloed gaat zijn op het verloop van de titelstrijd. Zijn overige drie Grand Prix-zeges pakte hij namelijk wel met een legale bandenspanning. "Dit is zeker een fout, want je wil er nooit onder zitten. Maar gelukkig pakte ik de overwinning en 25 punten, dat was het belangrijkste", zei Martin in de aanloop naar de GP van Maleisië. "De overige overwinningen waren met normale bandenspanning. We zaten dus heel dicht bij de limiet. We moeten op dezelfde manier blijven werken en als ik me ietwat zorgen maak, moet ik even in de slipstream duiken. Dat is het."

Bagnaia beschikt wat dat betreft over een klein voordeeltje in de laatste triple-header van het seizoen, want hij werd nog niet betrapt op het rijden met te lage bandenspanning. Die lage bandendruk kan grote voordelen opleveren. Over het algemeen geldt dat een rijder meer grip heeft bij een lagere bandendruk. Hoe hoger die wordt, hoe minder grip ze hebben en hoe groter het risico wordt op een blokkerend voorwiel. Door de aerodynamica van de huidige MotoGP-motoren en het gat in de lucht dat ze maken, loopt de bandenspanning behoorlijk op zodra een rijder dicht achter zijn voorganger rijdt.

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia tijdens de Grand Prix van Thailand

Het feit dat hij nog een overtreding mag maken voordat er een straf volgt, is in de ogen van Bagnaia een soort joker. "We weten precies wat het oplevert om onder de limiet te zitten, want qua remmen en insturen is het een enorm voordeel. En verder naar achteren starten wordt steeds moeilijker", vertelde Bagnaia in Sepang, het circuit waar het voordeel van lage bandendruk in zijn ogen kleiner is dan in bijvoorbeeld Qatar. "In deze race is het misschien goed om zo'n joker te hebben, maar het is denk ik beter om in Qatar een voordeel te hebben omdat het daar koud is met een redelijk hoge luchtvochtigheid. Dat wordt dus anders. Ik denk dus dat het ons in sommige situaties kan helpen."

Bagnaia blijft tegenstander van bandendrukregels

Dat wil overigens niet zeggen dat Bagnaia een fan is van de bandendrukregels. Eerder dit seizoen heeft hij zich meermaals publiekelijk uitgesproken tegen de regels, die hij als gevaarlijk ziet. Dat herhaalde hij in Maleisië opnieuw, om eraan toe te voegen dat hij het gek vindt dat hij een voordeel kan halen uit het overtreden van een regel. "Niemand houdt van deze regel, dat is zeker. Het kan veel invloed hebben op je rijstijl. Het is minder veilig, want met een hogere bandendruk loop je veel risico op een crash. Het lijkt er in ieder geval op dat je volgend jaar bij de eerste overtreding meteen gediskwalificeerd wordt. Het is dus niet correct dat je de regels kan overtreden om een voordeel te behalen, dat vind ik heel gek."

Sinds de regels vanaf de GP van Groot-Brittannië worden gehandhaafd, is pas één rijder op de bon geslingerd omdat hij meer dan eens met een te lage bandenspanning reed. Dat is Aleix Espargaro, die in Thailand voor de tweede keer betrapt werd en daardoor drie seconden tijdstraf kreeg. De huidige regels gelden tot het einde van het seizoen. Vanaf 2024 geldt dat rijders meteen gediskwalificeerd worden als ze betrapt worden op een te lage bandenspanning.