Sinds 2017 heeft Johann Zarco vijftien podiums gehaald in de MotoGP, maar nog nooit wist hij een overwinning te pakken. De tweevoudig Moto2-wereldkampioen werd afgelopen seizoen twee keer tweede, maar wist in kansrijke positie de trekker niet over te halen als hij in aanmerking kwam voor de overwinning. Met de Ducati GP23 beschikt Zarco over de beste machine op de grid en is hij voornemens groei door te maken om dit jaar echt een gooi te doen naar die bevrijdende overwinning.

“Ik probeer dingen, zelfs in het rijden”, zegt de 32-jarige Zarco, die vorig weekend de tweede tijd reed tijdens de afsluitende MotoGP-test in Portimao. “Ik moet veranderen om dit jaar wel voor overwinningen te vechten. De processen zijn in orde, ik ben blij met wat we proberen. Ik moet me meer focussen op de rondetijden en vaker vooraan staan.”

In zijn MotoGP-carrière heeft Zarco gereden met machines van Yamaha, KTM, Honda en Ducati. Hij gelooft dat de huidige 2023-spec Ducati de beste machine tot nu toe is op het hoogste niveau. Hoewel de machine ‘gebruiksvriendelijk’ is, denkt Zarco dat hij zijn stijl moet aanpassen om nog een stap te maken om het niveau van wereldkampioen Francesco Bagnaia te benaderen.

“Als ik andere rijders zie op de Ducati en bekijk hoe andere stijlen ook snel zijn, dan zit je meteen op een goed niveau”, gaat hij verder. “Om het niveau en de snelheid van Pecco te halen, daar is nog wat meer voor nodig qua vertrouwen en gevoel. Maar je kunt een goede basis bereiken en meteen aan gevoel winnen, je weet ook dat de motor helpt om dat te bereiken.”

De jacht op de eerste zege begint volgend weekend tijdens de Grand Prix van Portugal.

Meer MotoGP-nieuws: Valentino Rossi werkt hard mee om vormcrisis Franco Morbidelli op te lossen