Zarco zoekt naar ontbrekend puzzelstuk: “Ik blijf gemotiveerd”

Johann Zarco staat na zes jaar in de MotoGP-klasse nog altijd op de hatelijke nul als het gaat om overwinningen. Ook in 2022 slaagde hij er niet in zijn racetempo en kwalificatiesnelheid om te zetten in een overwinning. “Als je kijkt naar de resultaten was het niet zo goed als vorig jaar”, zegt Zarco in reactie op een vraag van Motorsport.com om de balans op te maken. Het zijn echter niet zozeer de resultaten die hem frustreren. Hij eindigde een jaar geleden op de vijfde plek in het kampioenschap, nu besloot hij het seizoen op de achtste plek. “Ik ben teleurgesteld dat ik weer op hetzelfde gevoel gestuit bent. Het gevoel ontbreekt bij het ingaan van de bochten, daardoor kan ik de machine niet sturen zoals ik graag wil. Dat is jammer omdat het zo belangrijk is, dat puzzelstuk ontbreekt. Maar dat motiveert ook.”

Die motivatie schuilt in het feit dat er onmiskenbaar een oplossing bestaat. Feit is echter dat de coureur uit Cannes die oplossing in zijn derde seizoen bij Ducati, en aan het eind van de tweede op fabrieksmateriaal, nog niet gevonden heeft. “Ik heb het gevoel dat er ergens een technische blokkade zit, we kunnen het oplossen. Daarom ben ik zo gemotiveerd. Er zijn nog steeds dingen die we kunnen doen en het effect kan groot zijn. Helaas hebben we het dit jaar niet gevonden, daar ben ik wel teleurgesteld over.”

In het verleden zou Zarco daardoor gefrustreerd raken, maar die fase heeft de Fransman inmiddels gehad. “We krijgen volgend jaar een paar technische veranderingen en dat gaat zeker helpen. Dat houdt mij niet tegen om hard te werken en nog beter te worden. Het is heel intens en je moet de lat hoog blijven leggen. Ik voel dat ik steeds beter word, ik voel meer dingen, de resultaten waren dit jaar niet zo goed, maar de anderen doen het ook gewoon veel beter. Als ik kijk naar het niveau van dit jaar, maak ik mezelf wijs dat ik nog altijd bij de beste coureurs hoor. Het is zo intens en de ervaring komt van pas, dus daar houd ik aan vast. Ik heb mooie dingen bereikt, maar ik wil in 2023 nog verder gaan.”