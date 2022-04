Zarco zet de toon in tweede training MotoGP GP van Amerika

Na de relatief koele ochtendsessie waren de omstandigheden voor de tweede vrije training op vrijdagmiddag ideaal. De 24 coureurs, het MotoGP-startveld is met de terugkeer van Marc Marquez weer compleet, trokken naar buiten en produceerden direct snelle tijden. Jack Miller was de eerste met een rondje 2.03 en klom naar de koppositie. De Australiër kwam vrijdagochtend ook al sterk voor de dag, maar kan na een teleurstellende Argentijnse GP wel een opkikker gebruiken. Het duurde echter niet lang voordat Alex Rins weer aan het front verscheen. De Spanjaard was vrijdagochtend ondanks technische problemen ook al de snelste en gebruikte zijn setje softs om tot een 2.03.030 te komen. Daarmee stond hij op dat moment vier tienden los van Francesco Bagnaia, die opgeklommen was naar de tweede plek.

Tegen het eind van de sessie volgden meer coureurs het voorbeeld van Rins door ook met de zachte achterband op de baan te komen. Teamgenoot Joan Mir schoof in rap tempo naar voren, hij kwam tot op een tiende van Rins. Het was echter nog maar het begin van de kwalificatieruns, die traditioneel aan het eind van de tweede training gedaan worden. Marquez klom op naar de tweede plek, maar dat was van korte duur omdat Jack Miller van een goede referentie profiteerde en naar de koppositie ging. Miller noteerde een 2.02.789 waardoor Marquez naar de derde plek zakte. Maverick Viñales werkte andermaal een goede sessie af, hij ging met een minuut te gaan naar de vierde plaats.

Miller dacht zijn schaapjes op het droge te hebben, maar dat was buiten merkgenoot Johann Zarco gerekend. De Fransman klokte aan het eind van de sessie 2.02.542 en dat was genoeg voor de koppositie. Miller was tevreden met de tweede plek. Fabio Quartararo wist zich aan het eind van de sessie te redden. Hij stond even op de wip, maar de wereldkampioen klom op naar de derde plaats. Ook Qatar-winnaar Enea Bastianini deed het voortreffelijk. Hij stoomde op naar de vierde plaats en was de derde Ducati in de top-vier. Alex Rins verbeterde zich niet meer na zijn snelle run halverwege de sessie, maar reed nog altijd de vijfde plek.

Daarmee stond hij nipt voor Marquez op de enige Honda in de top-tien. Maverick Viñales kwam goed voor de dag, hij eindigde op de zevende plek voor oud-wereldkampioen Joan Mir. Francesco Bagnaia en Jorge Martin maakten namens Ducati de top-tien compleet. Aleix en Pol Espargaro stonden daardoor buiten de top-tien, Brad Binder was op de dertiende plek pas de beste KTM-rijder. Zijn teamgenoot Miguel Oliveira was het helemaal kwijt, de Portugees was de hekkensluiter in de tweede training. Ook Franco Morbidelli zoekt nog naar verbetering, hij stond tussen de rookies op de 21ste plaats na twee trainingen.

De derde training voor de MotoGP-klasse begint zaterdagmiddag om 16.55 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Amerika