Zarco topt VT1 voor Miller op opgedroogd Phillip Island

Op donderdag stonden delen van het circuit op Phillip Island nog onder water, maar de hevige regenval was aan het begin van de vrijdag toch gestopt. De organisatie verzette beulswerk door het overtollige regenwater weg te pompen en zo konden de coureurs op een overwegend droog circuit beginnen aan de eerste vrije training. Daarbij moest opgemerkt worden dat er op de kerbstones nog wel degelijk water stond, ook liep er in de laatste bocht nog een stroompje water over de baan. Dat weerhield de coureurs er niet van om meteen de baan op te gaan, al bracht dat dus wel degelijk risico met zich mee. Verder lag het 4,4 kilometer lange Phillip Island-circuit er in al zijn glorie bij voor de eerste MotoGP-sessie in drie jaar.

Repsol Honda-rijder Pol Espargaro was de vroege leider in de eerste vrije training, maar het was een voorzichtig begin van de 24 coureurs die begonnen aan de ontdekkingsreis op Phillip Island. Marco Bezzecchi verbeterde de tijd van Espargaro niet veel later door naar 1.31.582 te gaan, terwijl Fabio Quartararo kort daarna een 1.31.474 produceerde. Hij scherpte die tijd aan het eind van zijn eerste run aan naar 1.31.362. Dat waren echter tijden die nog zo'n drie seconden van het oude ronderecord verwijderd waren, een record dat nog stamt uit het Bridgestone-tijdperk van de MotoGP (gereden door Jorge Lorenzo in 2013).

Met het ontbreken van Phillip Island op de MotoGP-kalender is Marc Marquez de laatste wereldkampioen die actief was op dit circuit. De Spanjaard had in de pitbox nog een vernieuwde versie van de RC213V staan, maar hij kwam in de eerste fase van de training met een vertrouwde configuratie van de machine in actie. Marquez was direct competitief met dat pakket en legde de lat met nog zeventien minuten te gaan in de sessie weer wat hoger: 1.30.897. In de slipstream van zijn jongere broer Alex verbrak hij bovendien het topsnelheidsrecord van Andrea Dovizioso uit 2015. Later in de sessie kwam Marquez nog wel met de nieuwe aero-configuratie van Honda op de baan.

Bij aanvang van de laatste tien minuten sloot Pol Espargaro aan op de tweede plek. Het was een van de zeldzame momenten in 2022 dat Repsol Honda een-twee stond in de tijdenlijst voor Fabio Quartararo en Jack Miller. De Australiër gooide er in de laatste minuten van VT1 nog een nieuwe, zachte achterband tegenaan en dat bleek te werken. Miller produceerde een 1.30.561 onder toeziend oog van Casey Stoner, de oud-wereldkampioen die dit weekend te gast is bij Ducati op Phillip Island.

Alex Rins en Johann Zarco schoven richting de top-drie, maar Miller verbeterde zich andermaal naar 1.30.459. Hij begon wederom snel aan zijn laatste ronde van de sessie, maar kwam toen niet meer tot een verbetering. Zarco dook daardoor net onder de tijd van de man uit Townsville. De Fransman klopte Miller met een 1.30.368. Alex Marquez bleef op zijn beurt net achter Miller steken. Daarmee was de top-drie in de eerste vrije training compleet.

Rins eindigde op de vierde plek voor Aleix Espargaro en Enea Bastianini. Marc Marquez kwam tot de zevende plek voor Francesco Bagnaia en Fabio di Giannantonio. Marco Bezzecchi maakte de top-tien compleet. Fabio Quartararo gebruikte geen nieuwe band in de slotfase van de sessie, hij besloot VT1 op de twaalfde plek achter Pol Espargaro. Jorge Martin eindigde op iets meer dan een seconde van zijn teamgenoot op de dertiende plek voor Maverick Viñales en de teruggekeerde Joan Mir. Darryn Binder werd zestiende voor Cal Crutchlow en Miguel Oliveira, twee weken geleden in Thailand nog dagwinnaar.

Franco Morbidelli stond op de negentiende plek voor Remy Gardner, de andere thuisrijder in de MotoGP-klasse. Brad Binder, Luca Marini, Raul Fernandez en Tetsuta Nagashima maakten de tijdenlijst compleet.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Australië