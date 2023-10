Nu duidelijk is dat Marc Marquez in 2024 de eer van Gresini Racing verdedigt, moet alleen Repsol Honda nog een coureur bevestigen voor het volgende MotoGP-seizoen. Motorsport.com kon eerder deze week al melden dat Miguel Oliveira hoog op de verlanglijst staat om de achtvoudig wereldkampioen te vervangen, maar ook de naam van Johann Zarco wordt genoemd. De Fransman ziet dat zelf wel zitten, zo liet hij in de aanloop naar de GP van Indonesië blijken. "Ik moet nog afwachten hoe ze de toekomst willen aanpakken, want Honda heeft nu nog geen standpunt ingenomen", zegt Zarco over de mogelijkheid naar Repsol Honda te switchen. "Als je een contract hebt bij Honda, kan het logisch zijn om Marcs plaats in te nemen."

Vooralsnog staat Oliveira echter op pole-position om Marquez te vervangen, al verlopen de gesprekken tussen de Japanse fabrikant en de Portugees niet heel soepel door de eisen van zijn zaakwaarnemer. Zarco vindt zichzelf echter een logischere keuze. "Het is logisch dat ze met hem praten, want op papier komt Honda één rijder te kort. Ze hebben er volgend jaar vier nodig en ze hebben er nu maar drie", toont hij begrip voor de gesprekken van HRC met Oliveira. "Het is logisch om met andere rijders te praten, we zullen zien. Aangezien ik al een contract heb met Honda, zou het logisch zijn als ik zou promoveren. Het is niet echt een promotie, maar wel een prestigieuze positie als fabrieksrijder."

Zarco tekende enkele maanden geleden een tweejarig contract bij satellietteam LCR Honda. Tegelijkertijd zette hij ook een krabbel onder een deal met HRC. Een opvallende keuze, want de coureur uit Cannes kon ook zijn contract bij Pramac Ducati met één jaar verlengen om zo op de beste motor op de grid te blijven. Stabiliteit voor meerdere jaren gaf de doorslag voor Zarco, die mogelijk zonder een race te rijden dus alweer vertrekt bij LCR. Dat zou de plannen van het team van Lucio Cecchinello weer in de war schoppen. "Lucio werkt met een groot aantal sponsoren samen om het seizoen door te komen en dat heeft hij jarenlang perfect gedaan. Het is normaal dat mijn aanwezigheid in het team een kans is om goed met zijn partners om te gaan en een goed seizoen te hebben", beseft de tweevoudig Moto2-wereldkampioen.

Geen angst voor herhaling scenario Rins bij LCR

LCR trok Zarco eerder dit jaar aan als de vervanger van Alex Rins, die het team in 2024 verruilt voor Yamaha. Het feit dat Honda maar een kleine rol had weggelegd in de ontwikkeling van de RC213V speelde daarin mee, maar Zarco verwacht niet dat dit rond zijn persoon zal spelen. "Als ik bij LCR zou blijven, zou mijn werk hetzelfde zijn als bij het fabrieksteam. Ik heb namelijk een contract voor een fabrieksmotor en om te werken aan de ontwikkeling ervan", aldus Zarco. "Deel uitmaken van het fabrieksteam is echter prestigieus, het is toch de plek van Marc. Als concurrent moet je die kans grijpen. Ik ga dit weekend wat gesprekken voeren en mijn manager is hier om dat te regelen. We moeten duidelijk zijn over de ideeën van Honda."